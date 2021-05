Cristiano Malgioglio e Orietta Berti come Thelma e Louise/ “Una canzone insieme e..”

Fino a qualche giorno fa pensavamo che Orietta Berti fosse in uno studio di registrazione al fianco di Fedez ma eccola posare sul settimanale Chi in coppia con Cristiano Malgioglio al grido di “Siamo come Thelma e Louise”. Il paroliere ha le idee chiare e adesso che alcune delle figure ‘pop’ (e trash) dello spettacolo nostrano hanno unito le loro forze, chi potrà fermarli? Il settimanale di Alfonso Signorini annuncia che i due hanno inciso insieme una canzone per siglare un’amicizia decennale di cui proprio Malgioglio oggi svela i retroscena tra shopping insieme, critiche e rivelazioni: “Siamo come Thelma e Louise. Tra l’altro Orietta guida come una che deve andare a correre il Gran Premio a Monza mi ha fatto prendere certi spaventi.. io che urlo: ‘Ma che sei pazza?’ e lei che mi risponde ‘Ma se sono meglio di un pilota..'”.

Cristiano Malgioglio e Orietta Berti come Thelma e Louise pronti ad incidere una canzone

I due si conoscono da tanti anni anche se Cristiano Malgioglio non li quantifica perché sono troppi per farlo ma poi ammette che insieme hanno fatto viaggi che ricorderà per sempre e che adesso hanno voluto siglare la loro amicizia con un brano fatto insieme perché lei ha “la voce giusta e canta bene in spagnolo, anzi benissimo”. I due durante le registrazioni hanno avuto modo di sparlare di alcuni colleghi, anche se lui non fa i nomi, non a registratore acceso, ma hanno anche avuto modo di ricorda l’amica Milva “Un dolore immenso” perchè era un’amica per entrambi e poi lancia una freccia a favore della sua generazione: “E’ meravigliosa, ricca di artisti, pensi a Morandi, Rita Pavone e Massimo Ranieri… Parliamo di una generazione che si è inventata, ha sofferto e a cui nessuno ha regalato niente”:

