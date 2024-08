Splendida notizia per i fan di Cristiano Malgioglio, che non vedono l’ora di vederlo in Tv: il cantante parteciperà come attore in alcune puntate della soap americana Beautiful, e senza dubbio non deluderà gli spettatori. Come è nato tutto? In modo surreale. Il paroliere si trovava al mare, quando ha incontrato il produttore della serie più longeva di sempre, il quale gli ha proposto di entrare nel cast. Non tutti sanno che Beautiful ha sempre avuto un fortissimo legame con l’Italia, tanto che molte delle puntate sono state girate in quel di Milano.

E anche nell’estate 2024, alcuni attori tra cui Ronn Moss e Katherine Kelly Lang hanno trascorso le loro vacanze nel Bel Paese. Ed è proprio qui che è nato il folle ingaggio. Cristiano Malgioglio ha voluto scattare alcune foto con le protagoniste della serie Ashley Aubra Jones e Katherine Kelly Lang, le quali gli hanno fatto conoscere il produttore della soap americana Beautiful. Il cantante ed ex gieffino deve aver fatto subito colpo, perché da qui è nata l’idea di partecipare ad alcune puntate della serie.

Cristiano Malgioglio, quando usciranno le puntate di Beautiful

Cristiano Malgioglio ha spiegato come è avvenuto l’incontro a Repubblica: “Tutto è nato per caso, ero a Milano Marittima dove ho incontrato Katherine Kelly Lang e Ashley Aubra Jones (alias Brooke e Bridget ndr)” spiega in tono stupito: “Il produttore Casey Kasprzyk mi vede e mi chiede: “Ma tu parli inglese?”. “Certo” ho detto io. “Mi piacerebbe che recitassi in Beautiful”. Un incontro insolito che ha subito scatenato la curiosità dei fan, i quali non vedono l’ora di vedere cosa combinerà sul set più famoso del mondo.

Sarà una sfida grande per Cristiano Malgioglio, che, nel pieno della storia d’amore con Furkan, non ha perso occasione per mettersi ancora una volta in gioco sul piccolo schermo. A Repubblica ha anche dato qualche informazione in più, raccontando che le riprese inizieranno a novembre a Los Angeles, ma prima dovrà affrontare un corso intensivo di inglese. Le puntate, però, non verranno trasmesse prima del 2025. Il produttore gli ha chiesto: “Sai fare il cattivo?” e Malgioglio ha subito risposto citando l’antagonista di Dinasty, la cattiva Joan Collins. Citazione che gli ha fatto guadagnare il biglietto per la serie più famosa di sempre.