Cristiano Malgioglio, con la sua irriverenza e simpatia, domina la scena nel panorama televisivo. Ma prima della goliardia che lo accompagna nel panorama tv, ben più celebri sono le sue gesta canore tanto da interprete quanto da paroliere. In questa occasione tocca però soffermarci sulle trame sentimentali dato che – come riporta Leggo – intercettato da Adnkronos si è lasciato andare a nuove dolci confessioni sul suo fidanzato turco.

Furkan, fidanzato Cristiano Malgioglio/ Il cantante: "mi guardava come un serpente affamato"

“Sto vivendo una bellissima storia d’amore da ben quattro anni con un uomo turco molto intelligente e affascinante. Mi sono preso una cotta pazzesca. Ancora mi sento come una ragazza al primo innamoramento. Abbiamo appena festeggiato il suo quarantesimo compleanno”. Queste le parole di Cristiano Malgioglio a proposito della splendida storia d’amore con il fidanzato turco di qualche anno più giovane di lui. Proprio sul tema anagrafico ha ironicamente aggiunto: “Perchè ho scelto un fidanzato più giovane? Perchè quelli della mia età sono quasi tutti morti”.

Cristiano Malgioglio e il "vero" Fernando: Carlo Conti lo svela in tv/ "Il regista ha beccato l'originale..."

Cristiano Malgioglio, dal successo internazionale di ‘Fernando’ al ritorno a Tale e Quale Show

Superando il tema sentimentale – sempre ai microfoni di Adnkronos – Cristiano Malgioglio ha approfondito anche l’ultimo brano lanciato sul mercato, “Fernando”, ispirato alla figura di Cristiano Ronaldo. “Quando ho presentato ‘Fernando’ ad Amici il brano ha subito preso il volo dopo la versione in italiano me ne è stata richiesta una in spagnolo, portoghese e turco”. Il paroliere ha poi spiegato: “Mi sono fatto aiutare per migliorare la mia pronuncia turca con accanto l’autore turco che ha scritto il testo del mio brano. ‘Ronaldo’ uscirà a settembre e spero che piacerà anche al campione portoghese”. Infine, Cristiano Malgioglio si è anche espresso con parole di soddisfazione e gratitudine in riferimento al ritorno al banco dei giudizi per la nuova edizione di Tale e Quale Show. “Sono molto felice di affiancare anche quest’anno Carlo, ho avuto anche altre due proposte una dalla Berlinguer per il programma che fa la domenica su Rete4 e un’altra da Pietro Chiambretti ma ho dovuto rifiutarle perchè sono impegnato con Tale e Quale Show”.