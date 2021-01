Cristiano Malgioglio/ “Facciamo entrare la Gina”, la reazione dei social

Cristiano Malgioglio è stato poche settimane dentro la casa del Grande Fratello Vip, ma nello studio del reality show continua a fare scintille. Ieri, durante la 34esima puntata del GF Vip, dopo uno stacco pubblicitario Alfonso Signorini ha sorpreso il paroliere a scrivere sul cellulare. Durante il siparietto tra i due, Malgioglio ha detto: “Dov’è la Gina? Ci manca la Gina… Facciamo entrare la Gina dentro la casa del Grande Fratello”. Il conduttore è rimasto molto stupito dalle parole di Malgy: “Ma chi è la Gina?”. “Sappiamo tutti chi è la Gina”, ha ribadito Malgioglio. Ma il conduttore ha continuato a non capire: “Io non so chi sia”. Sui social la gag di Cristiano Malgioglio non è stata apprezzata: “Malgioglio ma secondo te alle 1.25 di notte me ne frega qualcosa della Gina?”, “Sta roba della Gina a parte Malgioglio fa ridere chi?” e “Malgioglio, non se lo chiede nessuno chi è sta ca**o di Gina io sono piena rasa di lui”, sono solo alcuni dei post apparsi sui Twitter.

Cristiano Malgioglio e il mistero della Gina

Nei giorni scorsi Cristiano Malgioglio sui social ha parlato di questa misteriosa Gina. Tutti si chiedono chi sia questa fantomatica Gina: “A Gina piace il pollo”, ha riferito il paroliere. Si tratterebbe, secondo rumors, del fantasma della casa. Qualche giorno fa Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta, ha riferito di strane presenze a Cinecittà durante la permanenza al Grande Fratello Vip, parlando di una donna vestita di nero. Anche l’ex concorrente Giacomo Urtis, in un’intervista a il Tempo, ha raccontato: “Strane presenze, rumori. Secondo me c’è un fantasma. Ci credo”. Malgy ha ribadito a una fonte segreta: “Ho gli incubi. Ancora adesso non riesco a dormire per il fantasma. Di notte, in quella casa, avvertivo la sua presenza”, riporta il Tempo.



