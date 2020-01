Cristiano Malgioglio gaffe su Barbara d’Urso?/ Piange, poi dimentica “Dolce amaro”

Cristiano Malgioglio si esibisce ad All together now 2 e si commuove. Il noto paroliere, però, poco prima di farsi scappare qualche lacrimuccia – complice il successo smisurato che lo ha investito negli ultimi anni – commette una piccola gaffe nei confronti proprio della sua migliore amica, la conduttrice Barbara d’Urso. Malgioglio, in particolare, dimentica il titolo di “Dolce amaro” il brano che l’ha visto di recente duettare proprio con la nota protagonista di Canale 5. “Sono molto felice, grazie – ha detto Malgioglio – sono molto emozionato, dopo quattro successi contemporaneamente: ‘Mi sono innamorato di tuo marito’, ‘Danzando’, Dolce… oddio come si chiama il pezzo? – dice Cristiano Malgioglio – Dolce amaro”, si corregge subito dopo. Come anticipato, però, Malgioglio ben presto si commuove: “Per questo pezzo sono contento – dice – è una cosa straordinaria, il pezzo è uscito anche in Inghilterra e penso sia una nazione impossibile. Non lo so cosa mi sta succedendo dalla vita – spiega il paroliere – ma l’Inghilterra è una cosa stupenda […] e io ragazzi vi amo, grazie a tutti […] scusate ma io mi emoziono sempre e questo è bellissimo, forse è la mia carta vincente, non lo so”.

