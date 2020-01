Cristiano Malgioglio deluso a Capodanno/ “Il bastardo non si è presentato e..”

Cristiano Malgioglio ha aperto al meglio il 2020 sul palco de L’Anno che verrà con il suo bel microfono e le sue canzoni ma sembra proprio che nella vita privata le cose non siano andate così bene. Non sappiamo se si tratti di una provocazione o meno, visto che con Malgioglio il dubbio rimane sempre, fatto sta che il paroliere ha usato i social per lamentarsi un po’ di quello che è successo proprio a Capodanno quando ha atteso, senza molto successo, qualcuno che non è mai arrivato. Con un piccolo video in cui si vedono dei piedi da donna su tacco a spillo calpestare quelle che sembrano essere palle di Natale, ecco che Malgioglio si sfoga con i fan scrivendo: “Dovevamo passare fine anno insieme, avevo preparato tutto…ma il bastardo non si é presentato e alla fine dalla rabbia alle 23:59 ho rotto i miei bicchieri di cristallo! Anno nuovo, amori nuovi in arrivo, amori che si scontrano e viva il tacco a spillo”.

LA DELUSIONE DI CRISTIANO MALGIOGLIO A CAPODANNO

Inutile dire che non sono mancati i messaggi di conforto anche se, facendo bene i calcoli, quello che Cristiano Malgioglio dice non corrisponde al vero visto che la Vigilia ha lavorato ed ha cantato per il Capodanno di Rai1. Come al solito i suoi messaggi però arrivano forte e chiaro e se qualcuno lo consola dicendo che chi lo fa aspettare non lo merita, altri si limitano a commentare che va bene tutto ma non rompere i bicchieri di cristallo solo per questo. Risultato? Migliaia di like in poche ore e di nuovo i riflettori puntati su di lui, siamo sicuri che la delusione, per ora, si è allontanata velocemente.

Ecco il video della “discordia”:





