Cristiano Malgioglio “Ho piedi bellissimi”/ Video, Chiambretti: “Sono due hamburger”

La parte che Cristiano Malgioglio ama più di se stesso? Senza ombra di dubbio i piedi! Un particolare curioso e sicuramente simpatico, che fa anche sorridere i fan, così come accaduto proprio nelle ultime ore. Su Instagram, il paroliere ed ex gieffino ha postato un video dei suoi piedi, poggiati sul cruscotto dell’auto dalla parte del passeggero. Il video in questione vede in sottofondo proprio un elogio a questa sua parte del corpo: “I miei piedini in viaggio. – esordisce Malgioglio – Sempre molto più belli, molto più morbidi, molto più burrosi, amano viaggiare, hanno camminato molto, hanno fatto delle grandi cose, hanno anche vinto e adesso sono in completo relax. Ecco guardate la bellezza, una bellezza così mai vista. Dicono che sia l’ottava meraviglia del mondo. Come amo i miei piedi!”

Piero Chiambretti stuzzica Malgioglio: “I tuoi piedi? Due hamburger!”

“Amo molto la mia leggera ironia.”, sottolinea poi Cristiano Malgioglio proprio accanto al video dei suoi piedi che, intanto sul web scatena migliaia di commenti. C’è chi infatti non trova che i suoi piedi siano così belli, ma lui non ci sta e tra i commenti replica: “Ragazzi i miei piedi sono molto sottili… purtroppo la telecamera li ingrandisce sempre troppo … ma loro sono felici lo stesso”. Ma anche questa sua precisazione non convince. Ed ecco che tra i commenti spunta anche quello, molto simpatico, di Piero Chiambretti che scrive: “Sembrano due hamburger”. Affermazione che becca tantissimi like e scatena una serie di commenti divertiti e concordanti con le sue parole. Chissà se anche Malgioglio deciderà di replicare…





