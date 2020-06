Cristiano Malgioglio “Indosso mutande da donna!”/ “Le colleziono, le amo bianche e..”

Chi meglio di Cristiano Malgioglio può regalarci un po’ di trash adesso che la tv è spenta? Nonostante la chiusura dei programmi a cui spesso prende parte, il paroliere e opinionista oggi è stato protagonista in radio svelando le sue due passioni, cose che nessuno conosce e che appartengono proprio alla sua vita privata. Ospite del programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5, ha rivelato: “Faccio collezione di mutande, nessuno lo sa ma io quando non ho un cacchio da fare compro mutande… ho due fissazioni nella vita, non mi prendete per pazzo, mi piace, quando passo da una lavanderia,vedere la roba dentro le macchine, mi piace quello che è rosso…angurie, pesche..”.

CRISTIANO MALGIOGLIO E LA SUA PARTICOLARE COLLEZIONE DI MUTANDE DA DONNA…

Cristiano Malgioglio poi rivela ancora: “Un’altra passione? Le mutande da donna, le collezione, ne ho 400, adoro le mutande bianche ma ce l’ho di vari colori, indosso mutande da donna, sono molto larghe e sto comodo come con un pigiama”. L’opinionista è andato incontro anche a qualche dispiacere in questi giorni e se da una parte ammette che tutti lo fermano, soprattutto i giovani, ma che lui non si concede a tutti, dall’altra rivela che aveva per le mani un disco bellissimo che, però, non ha voluto pubblicare in questo periodo un po’ complicato: “Sono giù di morale, avevo il disco più bello.. ma penso di aver avuto per le mani il disco più forte di questi ultimi dieci anni, ora usciva nel momento sbagliato ma potrebbe arrivare a settembre”. Ultima chicca? Nello stesso periodo Malgioglio potrebbe sbarcare anche in libreria con un intenso libro d’amore: “Sto scrivendo un libro di lettere d’amore ma non posso dirvi altro…”. Saranno quelle che ha ricevuto in questi anni o quelle che ha scritto?



