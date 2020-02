Cristiano Malgioglio lascia lo studio/ Furia da Chiambretti contro Morgan “Tenco si indignerebbe!”

Cristiano Malgioglio contro Morgan. Il noto paroliere, che recentemente abbiamo visto seduto in prima fila al Festival di Sanremo 2020, al quale ha in un certo senso preso parte con Al Bano Carrisi e Romina Power, per i quali ha scritto un inedito, interpretato per la prima volta proprio sul palco dell’Ariston, ha abbandonato su tutte le furie lo studio televisivo di “CR4 – La Repubblica delle Donne”, programma che andrà in onda nella serata di oggi, mercoledì 19 febbraio. L’anticipazione viene fornita direttamente da “Il Fatto Quotidiano”, che rivela come la causa della sfuriata di Cristiano Malgioglio sia da imputare a Morgan. Infatti, nel corso della puntata, il conduttore, Piero Chiambretti, ha mostrato una clip video di Morgan che intona “Quando” di Luigi Tenco.

Tutto apparentemente bene, almeno sino a quando un amico del cantante, presente in studio, ha definito Morgan “un genio”. A quel punto, stando a quanto riferito da “Il Fatto Quotidiano”, Malgioglio si è alzato in piedi, cominciando a inveire contro questa persone, sino a lanciare la stilettata finale: “Se Tenco potesse ascoltare quest’esibizione, si rivolterebbe nella tomba. I geni della musica sono Mozart, Verdi, Beethoven, Freddie Mercury”. Chiambretti ha provato a ristabilire la calma, ma i suoi tentativi si sono presto rivelati vani: Cristiano Malgioglio ha abbandonato la sua postazione e non è tornato sui propri passi. Cristiano Malgioglio contro Morgan: la partita è appena cominciata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal) in data: 18 Feb 2020 alle ore 11:51 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA