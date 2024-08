Morgan contro Emma Marrone: nuova polemica sui social

Prosegue la guerra a distanza tra Marco Castoldi ed Emma Marrone, la cantante nativa di Firenze è stata infatti una delle prime a schierarsi dalla parte di Angelica Schiatti quando è divenuto popolare il caso di stalking di cui Morgan è stato accusato. E nelle scorse ore il cantante ha deciso di tornare alla carica mettendo nel mirino la collega lanciata al successo da Amici, Today ha ricostruito la vicenda dopo che l’artista ha postato un video contro i giornalisti: “Morgan sarebbe pronto a condividere un nuovo brano di cui Emma sarebbe l’autrice del testo. Ma la ‘hit’ verrà resa pubblica solo se il post raggiungerà un milione di like. Il nome? ‘Rutta’. Una vera e propria provocazione anche perché il post è stato creato sopra una card in cui c’era il commento di Emma sulla questione Morgan-Schiatti: “In un mondo pieno di Morgan siate Calcutta”

Alvaro Morata su Alice Campello: "Lei non voleva trasferirsi"/ "La separazione? Sono devastato."

Insomma, la tensione resta altissima e vedremo se Emma Marrone deciderà di replicare nuovamente o passare da signora e far scorrere via ancora più veloci le polemiche con Marco Castoldi, che non ha perso occasione per punzecchiare l’artista.

Il cantante torna sul caso Angelica Schiatti: “Le chiedo scusa”

Il caso di stalking di Morgan ai danni della ex moglie Angelica Schiatti si è fatto ampiamente largo nelle scorse settimane, con il cantante che dopo qualche giorno di accese polemiche ha riavvolto il nastro, ricordando l’accaduto, con entrambi che hanno deciso di lasciare i rispettivi compagni prima dell’unione vera e propria: “Ci siamo sposati simbolicamente con una cerimonia comunista in uno sgabuzzino della Rai; poi ho chiesto ufficialmente la mano di Angelica alla sua mamma, siamo a febbraio 2020” ha ricordato Morgan.

Funerali Alain Delon quando sono: cerimonia nei prossimi giorni/ Sarà seppellito vicino ai suoi 50 cani

Intervistato dal Corriere della sera, Marco Castoldi ha svelato di essere stato mollato dalla Schietti mentre era in cura per la tossicodipendenza, dopo otto anni di parole e scambi di anime Morgan si è visto abbandonato proprio nel momento del bisogno, da quel momento in poi Morgan ha tentato ogni carta per ricucire, arrivando alle accuse di stalking a suo carico: “Voglio chiederle scusa pubblicamente” ha detto poche settimane fa dopo aver già tentato di farlo in privato su Instagram tre anni fa.