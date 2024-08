Correva l’anno 2001 quando Asia Argento e Morgan hanno annunciato al pubblico l’inizio della loro storia d’amore. Tutti e due erano già famosi nel mondo della televisione: lui, un grande musicista con i Bluvertigo, mentre lei era già un’attrice affermata. Lo stesso anno nasce la figlia di Morgan Anna Lou, oggi poco più che ventenne. La loro è stata una relazione inizialmente felice, sembravano fatti l’uno per l’altra, ma poco dopo sono iniziati i problemi, forse mai finiti nemmeno dopo la separazione. La guerra è continuata infatti anche ad anni di distanza da quando si sono lasciati, e Morgan ne ha parlato più volte in diverse interviste.

Il cantante e critico musicale aveva dichiarato a “La mia passione” di aver sofferto moltissimo dopo l’allontanamento da Asia Argento. Non solo, Morgan ha confessato in diverse occasioni che quella relazione lo aveva fatto stare molto male, che lei lo portava all’esasperazione facendogli dispetti. Una delle conseguenze era stata anche la grave perdita di peso: l’artista era arrivato a toccare i 45kg e ad avere un’autostima a pezzi, con conseguente depressione e problemi di umore. La figlia di Daria Nicolodi e di Dario Argento dal canto suo ha detto le stesse cose ma riferite a Morgan, rimbalzandogli le accuse.

Ora che il caso Morgan su Angelica Schiatti è venuto a galla, non si parla d’altro che della personalità complicata del cantante, che a quanto sembra è accusato di stalking nei confronti della sua ex ragazza. In diverse interviste, Asia Argento ha voluto smontare le parole di Morgan nei suoi confronti, dicendo che durante la loro relazione lui era riuscito a dare il meglio di sé dal punto di vista musicale. Oltretutto voleva farsi vedere in pubblico con lei, dato che ai tempi era più famosa di quanto lo fosse lui. Ma perchè si sono lasciati? L’attrice ha parlato di droghe eccessive, di cui il cantante abusava troppo.

Non solo, secondo lei Morgan era dimagrito proprio per quello. In più, una volta separatisi lui è scappato con la figlia. In una vecchia intervista al Corriere della Sera, Morgan aveva raccontato: La storia d’amore con Asia è finita perché lei mi ha lasciato. Io non ho mai spesso di amarla perché quando un uomo ama è per sempre.”. Il cantante ha poi aggiunto di aver dovuto accettare il dolore della separazione, definendolo come “Un inferno che somiglia molto alla morte”.