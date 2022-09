Cristiano Malgioglio/ “Mussolini più brava a cantare che a fare politica? Dico che..”

Cristiano Malgioglio ritorna a Tale e Quale Show

Torna Tale e Quale Show insieme a Cristiano Malgioglio che anche in questa nuova edizione indossa i panni di giurato. Il cantante affianca Loretta Goggi e Giorgio Panariello; a loro si aggiungerà come sempre un giudice-imitatore diverso in ogni puntata. In una interessante intervista rilasciata a SuperGuidaTv, Cristiano Malgioglio, ha esposto le sue sensazioni in vista della nuova edizione di Tale e Quale Show, che vedrà nel cast dei concorrenti Alessandra Mussolini.

“Più brava a cantare che a fare politica? Io di politica non me ne intendo. È come se mi chiedessi di fare l’archeologo, non ci capisco niente. Come cantante ho prodotto un suo disco, di cui uno è stato battuto all’asta a Londra, venduto credo per 6.000 Sterline. Io ne ho altri tre a casa, cercherò di venderli”, ha raccontato.

Cristiano Malgioglio non vede l’ora di riprendere possesso della sua scrivania di giurato a Tale e Quale Show, ma nei prossimi mesi avrà un programma tutto suo a cui dedicarsi. Il suo show, dal titolo ‘Mi casa es tu casa’ vedrà la luce a dicembre e andrà in onda su Rai3. Il cantante sta già lavorando alla scaletta degli ospiti e non nasconde il suo più grande desiderio: “Posso dire una cosa…“, anticipa nel corso dell’intervista. “Tra gli ospiti del mio programma posso già dire che mi piacerebbe moltissimo avere Mariela Castro”, ha dichiarato l’autore e conduttore.

