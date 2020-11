Cristiano Malgioglio nuovo concorrente Grande Fratello Vip 2020?/ “Covid? mi ha messo ansia…”

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 2020 da concorrente

Cristiano Malgioglio sarà nuovo concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip 2020? Si parla di lui ormai da settimane da quando lui stesso ha lasciato intendere che sarebbe tornato volentieri nella casa per mettere un po’ con le spalle al muro i concorrenti, soprattutto alcuni di loro, regalando nuova linfa al pubblico a casa. Il suo ingresso era atteso anche la scorsa settimana quando lui stesso aveva lasciato intuire che lo avrebbe fatto salvo poi ritrattare tutto e tirarsi indietro. Sembra proprio che questo lunedì le cose andranno diversamente perché lui stesso lo ha scritto sui social parlando di ‘un lunedì diverso’ in cui finalmente, dopo tanti dubbi, ha deciso di tornare davanti alla porta rossa del Grande Fratello Vip 2020: “Finalmente sarà un lunedì diverso”, ha spiegato le ragioni della sua scelta: “Dopo vari ripensamenti, posso anticiparvi come vi avevo promesso che lunedi prossimo entrero’ nella casa del @grandefratellotv – ha scritto nella didascalia del post – Come mai? Ho bisogno di socializzare .Questo Covid come a molti di noi ha messo ansia… e io non volevo che entrasse dentro di me. La vida es un Carnaval cantava la mia adorata #celiacruz, bisogna sorridere anche se si e’ tristi”.

Cristiano Malgioglio ha “bisogno di socializzare!”

A convincerlo è stato proprio il Covid che, magari, non gli permette di essere in tv e di andare in giro come sempre e, quindi, lo spingerà a giocarsi di nuovo questa casa del reality. Malgioglio ha ammesso di avere il bisogno di socializzare e visto che non si può fare fuori dalla casa, lo farà dentro. Cristiano Malgioglio non sarà l’unico nuovo concorrente di questo Grande Fratello VIp 2020 perché ne entreranno almeno dieci nelle prossime settimane. Inutile dire che gli amanti del trash non aspettano altro e che continuano a sperare che il paroliere porti nella casa gossip e trash quello che si aspettavano da Giacomo Urtis anche se le cose non sono andate così.



© RIPRODUZIONE RISERVATA