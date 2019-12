Cristiano Malgioglio/ “Porterò Romina Power a Sanremo” (L’anno che verrà)

Cristiano Malgioglio sarà fra i grandi protagonisti de “L’anno che verrà”, tradizionale trasmissione del 31 dicembre in onda su Rai Uno e condotta da Amadeus. Un appuntamento consueto per migliaia di italiani che scelgono di trascorrere la vigilia di Capodanno tra le mura domestiche e attendere l’immancabile conto alla rovescia in televisione. Il 74enne siciliano, autore di hit di successo negli ultimi anni, fra cui “Dolceamaro”, cantata con Barbara D’Urso e divenuta un vero e proprio cult anche tra i più giovani, raggiunse il successo dopo il suo trasferimento a Genova (ove risiedeva già sua sorella), avvenuto dopo aver conseguito il diploma in Ragioneria. Qui, lavorando presso le Poste Italiane, ebbe ben presto modo di conoscere i più grandi cantautori della Superba, fra cui Luigi Tenco, Gino Paoli e Fabrizio De André, che lo portò con sé a Milano per un colloquio con una nota e potente casa discografica meneghina. Per sdebitarsi del favore ricevuto, qualche anno più tardi Malgioglio fece conoscere a De André Dori Ghezzi, una sua amica e fra le prime a cantare i brani scritti da lui.

CRISTIANO MALGIOGLIO: “GRAZIE A ME ROMINA POWER SARÀ ALL’ARISTON”

A proposito di Genova e, più in generale, della Liguria: presto sarà tempo di Festival di Sanremo, che quest’anno compirà i suoi primi 70 anni di vita. Intervistato dall’Adnkronos, Cristiano Malgioglio ha dichiarato: “Spero di convincere Romina Power a partecipare al Festival. Insisterò moltissimo e spero di riuscirci, anche se so che lei ha una personalità molto forte”. E ancora: “Il 31 dicembre saremo insieme a Potenza per il tradizionale concerto di fine anno che presenterà Amadeus, sarà anche un’occasione per parlare direttamente con lei. Al Bano ha già registrato il brano che ho scritto per loro, mentre Romina dovrebbe mettere la voce la prossima settimana. Romina lo ha anche ritoccato con qualche frase più congeniale a lei. Romina ha capito subito la potenza e la bellezza del brano. Si tratta di un pezzo internazionale che potrebbe diventare un grande successo anche nei paesi dell’America Latina”. La diretta interessata, nel frattempo, non ha ancora commentato una sua possibile partecipazione a Sanremo 2020, dove ci sarà invece di sicuro Al Bano Carrisi, in qualità di ospite d’onore.

CRISTIANO MALGIOGLIO E LA DEPRESSIONE SFIORATA

Cristiano Malgioglio, tuttavia, non è soltanto il vulcano di eccentricità e di simpatia al quale siamo ormai abituati da anni. Infatti, recentemente l’artista ha attraversato periodi di difficoltà estrema, come ha confessato all’Italia intera attraverso le pagine del settimanale Tv Mia: “Ho sfiorato la depressione, ho temuto davvero di ritrovarmi nel tunnel”. Per fortuna, quei giorni bui e cupi sono ormai alle spalle, ma se vi fa ritorno con il pensiero, Malgioglio non può fare a meno di evidenziare il ruolo fondamentale che la musica ha recitato in questa sua battaglia personale. Il cantautore, infatti, ha spiegato come sia riuscito a evitare di cadere fra le braccia della depressione dedicandosi anima e corpo alla stesura di nuove canzoni, che gli hanno consentito di individuare riserve d’energia nascoste in lui: “La musica mi ha salvato”. Non solo: la musica gli ha permesso di avvicinare un nuovo successo. Il suo ultimo singolo “Notte Perfetta”, infatti, è già fra i brani più ascoltati di queste settimane, tanto da ricevere l’apprezzamento di numerosi colleghi di Malgioglio, su tutti la grande Mina.



