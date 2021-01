Cristiano Malgioglio/ Trash e gaffe assicurati in versione giudice?

Cristiano Malgioglio è di nuovo in pista. E’ stato lui il protagonista lampo di questo lungo Grande Fratello Vip 2020 ed è stato il volto del Capodanno su Canale5 orfano di concerti in piazza e di Federica Panicucci, e oggi lo ritroveremo seduto in giuria ne La Pupa e il secchione e viceversa. Sarà proprio il paroliere uno degli ospiti della seconda puntata del programma e, in particolare, lo troveremo seduto accanto a Giulia Salemi e Carmelo Abbate nel finale quando le coppie in bilico saranno chiamate a fare il loro Bagno di cultura, chi salverà Malgioglio e di chi segnerà il destino in modo irreparabile? Lo scopriremo solo questa sera visto che sarà proprio oggi che seguiremo la puntata che lo vedrà protagonista. Siamo sicuri che sarà in grado di regalarci perle di trash alle quali ci ha abituato proprio come ha fatto al GF Vip nei mesi scorsi. Purtroppo la sua partecipazione non è stata lunga abbastanza per tenere alto il morale di tutto dentro e fuori la casa, ma sicuramente il suo momento è destinato a rimanere nella storia.

Cristiano Malgioglio giudice a La Pupa e il Secchione e viceversa

Cristiano Malgioglio ha deciso di partecipare (di nuovo) al reality di Canale5 perché stanco di dover stare chiuso in casa senza affetti e senza qualcuno da abbracciare per via del Coronavirus e così Alfonso Signorini lo ha accontentato. Il suo bagno di folla è durato poco ma di questo non ci sarà menzione questa sera a La Pupa e il secchione e viceversa perché la registrazione è avvenuta ancora prima della sua decisione di entrare nella casa. Adesso sembra proprio che il paroliere sia lanciatissimo verso la scrittura di un nuovo brano ma non sappiamo bene se si tratterà di una hit estiva o di qualcosa di più profondo. Lui stesso ha spiegato che sono stati Francesco Oppini e Tommaso Zorzi ad ispirarlo e quindi non ci rimane che attendere l’uscita di questa canzone che, magari, vedrà proprio i due vipponi protagonisti per la gioia dei loro fan che attendono il loro ricongiungimento ormai da tempo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA