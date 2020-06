Cristiano Malgioglio, trauma al coccige dopo caduta a Live/ Rumors dietro le quinte..

Pubblicità

Chi è riuscito ad oscurare Barbara d’Urso e Loredana Lecciso con un solo gesto (voluto o non voluto questo toccherà ai posteri scoprirlo)? Cristiano Malgioglio, è ovvio. Solo lui poteva mettere in un angolo due bionde di quel calibro scivolando dalla poltrona presente in studio a Live per via dei suoi pantaloni di pelle. Fin qui tutto noto, sia la caduta che la reazione di Malgioglio prima e di Barbara d’Urso poi, divertita fino a quasi restare senza fiato pensando alle gif e ai meme in pasto al popolo dei social che tanto la ama. Ma cos’è che non conosciamo o, meglio, che non conoscete ancora? Quello che è successo dopo, almeno da quello che si dice nei corridoi milanesi di Mediaset. Secondo i bene informati, infatti, sembra proprio che il sorriso che Cristiano Maglioglio ha sparato in diretta tv ha lasciato presto il posto a qualche smorfia di dolore.

CRISTIANO MALGIOGLIO ALLE PRESE CON UN TRAUMA AL COCCIGE?

La caduta che non sembrava niente di serio ma si è rivelata essere un po’ rovinosa per il suo lato b tanto che si parla addirittura di un possibile trauma al coccige che, però, Cristiano Malgioglio ha risolto con qualche ora di riposo a letto visto che sui social si è rimesso subito in moto nelle scorse ore. Avrà modo di parlare del decorso post caduta magari proprio nello studio di Barbara d’Urso a Live in una delle ultime puntate di questa stagione? Ora che Pomeriggio5 ha chiuso i battenti dobbiamo sicuramente attendere il prime time per scoprire il prossimo capitolo della “saga del coccige” di Cristiano Malgioglio!



