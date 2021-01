Cristiano Malgioglio/ Una canzone dedicata a Francesco Oppini e Tommaso Zorzi!

Cristiano Malgioglio è reduce del successo e dalla partecipazione al Grande Fratello Vip 2020, esperienza che è stato pronto a rifare per via dei problemi legati alla pandemia che lo hanno costretto a vivere segregato in casa e, soprattutto, in gran solitudine. Proprio per via della sua voglia di abbracciare e baciare le persone, il paroliere ha deciso di dire sì alla richiesta di Alfonso Signorini prendendo parte al reality ma uscendo qualche settimana dopo e non senza polemiche per via delle nomination. Oggi Cristiano Malgioglio si racconterà a Verissimo per mettere insieme i tasselli della sua vita e anche della sua carriera in questo periodo complicato. Il paroliere ha avuto modo di essere una delle star del Capodanno di Canale5 ma adesso la sua vita deve ricominciare proprio tra un lockdown e un altro, quale sarà il suo prossimo passo?

Cristiano Malgioglio ospite a Verissimo dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 2020

E alla fine sembra proprio che l’esperienza al Grande Fratello Vip 2020 spingerà Cristiano Malgioglio anche a fare un altro passo avanti nella musica. Secondo quanto lui stesso ha rivelato, infatti, sembra che Cristiano Malgioglio sia pronto per una nuova canzone e che l’ispirazione sia arrivata proprio grazie alla storia e l’amicizia che ha toccato con le sue mani nella casa di Cinecittà e che vede protagonisti Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Proprio a Novella 2000 ha confidato: “Ho scritto un brano per questa storia impossibile tra Tommaso e Francesco”. Arriverà di nuovo in vetta alle classifiche con questa canzone e quale ruolo avranno i due protagonisti?



