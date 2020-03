Cristiano Malgioglio vs Serena Grandi / “Quando l’ho vista nuda ho pensato che..”

Cristiano Malgioglio fa rivelazioni shock a Live Non è la D’Urso. Durante il confronto con le cinque sfere, il cantautore confessa di aver visto Serena Grandi nuda nell’esperienza di qualche stagione fa al Grande Fratello Vip. “Non avevo mai visto una donna nuda nella mia vita prima di allora”, ammette Cristiano Malgioglio. Barbara D’Urso ha una risata incontenibile e chiede spiegazioni a Malgioglio. Evidentemente quando era alla conduzione del programma le era sfuggito l’episodio hot: “Avevo paura mi venisse il morbillo quando l’ho vista”, racconta Cristiano Malgioglio. “Serena Grandi era talmente tanta che mi sono trovato costretto a chiudere gli occhi”. Barbara D’Urso e gli altri sferati non riescono a credere che Malgiolio stia dicendo la verità. Lui ribadisce: Serena Grandi è la prima donna nuda che ha visto nella vita. “Se sapevo come era fatta una donna? Certo che lo sapevo“, risponde Cristiano. Confronto che finisce a tarallucci e vino, quindi, tra Malgioglio e Serena Grandi. L’aneddoto hot sancisce la pace tra i due.

