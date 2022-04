Cristiano Malgioglio:”Maschera Soleluna? Ho avuto il mal di collo”/ “Chiederò danni alla Rai”

Cristiano Malgioglio si svela al Cantante Mascherato 2022, spogliandosi definitivamente dei panni di Soleluna. L’artista ha perso lo spareggio eliminatorio contro Camaleonte e termina sul più bello la sua avventura nel programma di Milly Carlucci. Cristiano Malgioglio ringrazia gli autori e la conduttrice per averlo coinvolto in questa esperienza, che definisce gioiosa e stimolante, ma dopo essere stato stuzzicato dai giurati non perde occasione per provocare con la sua solita ironia ficcante e ‘minacciare’ la Rai.

Carmen Di Pietro, gaffe scambia Savino per Malgioglio/ "Lascia vivere Alessandro!“

Cristiano Malgioglio, l’ultima provocazione: “Denuncio la Rai”

“Chiederò i danni alla Rai per la sofferenza provata per questa maschera”, dice ironico Cristiano Malgioglio. “Chi mi ha imitato lo ha fatto davvero benissimo”, continua il cantante. Che ringrazia anche il direttore della Rai, Coletta, salvo poi ‘minacciare’ conseguenze per la tv pubblica. “Ho avuto il mal di collo per colpa di questa maschera”, incalza ancora il mitico Cristiano, che saluta definitivamente Soleluna, una maschera evidentemente molto ingombrante.

LEGGI ANCHE:

Cristiano Malgioglio giudice di Amici 21 e il dolore per la guerra in Ucraina/ "Maledetta!"Iva Zanicchi rivelazione choc/ "Dopo il Coronavirus, ce l'ho sempre in bocca"

© RIPRODUZIONE RISERVATA