Cristiano Ronaldo al Bayern Monaco?/ Calciomercato, Salihamidzic: “Non lo seguiamo”

In quest’estate di calciomercato i rumors non mancano di certo e nelle scorse ore si è parlato molto della possibilità di vedere Cristiano Ronaldo al Bayern Monaco. Nonostante sia sotto contratto con il Manchester United per un altro anno, ovvero fino al giugno del 2023, il fuoriclasse portoghese non si è unito ai compagni per cominciare la preparazione ed il suo agente Jorge Mendes starebbe cercando una nuova sistemazione per l’assistito.

Rimasto scottato dalla mancata qualificazione alla Champions League, Ronaldo sarebbe dunque pronto a salutare i Red Devils per la seconda volta dopo appena una stagione. Al trentasettenne è parso inoltre chiaro come i vertici del club non abbiano a suo giudizio intenzione di riportare lo United ad altissimi livelli sia in Inghilterra che in Europa vista una campagna acquisti sotto tono e senza dimenticare le partenze a parametro zero sia di Matic, che ha firmato per la Roma, che di Pogba, tornato alla Juventus.

Calciomercato news, le parole del ds su Cristiano Ronaldo al Bayern Monaco

Il calciomercato estivo non dovrebbe dunque portare Cristiano Ronaldo al Bayern Monaco. Accostato ai rivali del Chelsea e pure al Barcellona, Ronaldo sembrava poter essere un giocatore utile per rimpiazzare Robert Lewandowski, che si sta trasferendo proprio in blaugrana, ma le dichiarazioni del direttore sportivo Hasan Salihamidzic rilasciate a Sport1 evidenziano come anche quest’opzione sia da scartare: “Ho molto rispetto per Cristiano Ronaldo, per i suoi successi e la sua carriera. Ma ribadisco che non era e non è un obiettivo per noi.”

