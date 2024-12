VIDEO SHAKTAR BAYERN MONACO: SINTESI DELLA PARTITA

Trasferta tedesca per il Bayern Monaco, ospitato dallo Shakhtar in una Gelsenkirchen gremita di tifosi bavarese per la sesta giornata della prima fase della Champions League. Il match ha inizio con un illusoria vantaggio per gli ucraini. Al 5′ minuto infatti la difesa del Bayern si fa trovare impreparata, e su una letale ripartenza Zubkov trova Kevin che, largo sulla sinistra, salta Kim e insacca in rete. Il vantaggio però dura poco, infatti dopo qualche minuto Muller cerca in profondità Olise che viene però anticipato, la fortunata palla carambola però sui piedi di Laimer, che si improvvisa bomber e ristabilisce la parità. Prima di rientrare negli spogliatoi c’è anche il tempo per il gol del vantaggio, che porta una duplice firma: assist di Musiala e gol di Muller.

Al rientro in campo gli ucraini hanno due occasionissime, prime con Traorè, poi con Bondar, con il gol che viene sventato sulla linea da Muller. Ma le emozioni sono ancora ben lungi dal finire, qualche minuto più tardi infatti Kimmich dal calcio d’angolo trova Musiala che mette in rete, il gol tuttavia viene annullato a causa del blocco del neoentrato Tel sul portiere Riznyk. Poi finalmente arriva il gol dell’allungo, sul tiro di Boey Ghram interviene in ritardo causando un penalty. Dal dischetto si presenta Olise che non sbaglia e fa 3-1.

Il match da lì in poi è in discesa, e i tedeschi riescono a trovare altri due gol. Prima arriva la meritata rete di Musiala, poi Olise con la giocata della partita chiude definitivamente i giochi.

