Cristiano Ronaldo al Napoli?/ Calciomercato, azzurri attenti alla stella dello United

Calciomercato news, ipotesi Cristiano Ronaldo al Napoli

La sessione di calciomercato estivo può sempre regalare qualche sorpresa ed in queste ore si parla molto della possibilità di vedere Cristiano Ronaldo al Napoli. Il fuoriclasse portoghese avrebbe fatto sapere al Manchster United di essere pronto a partire in caso di offerta congrua al suo valore di mercato con la consapevolezza che i Red Devils non si stanno affatto muovendo bene in questa prima fase di trattative.

L’ex juventino è a dir poco scontento di come sia andata la stagione con la sua vecchia squadra lo scorso anno e percepisce inevitabilmente quanto lo United, almeno nella sua dirigenza, non abbia grandi ambizioni o voglia di tornare ad altissimi livelli nell’immediato. La tentazione di provare un’esperienza altrove e cercare di vincere ancora qualcosa è molto forte e stando alle indiscrezioni provenienti dalla stampa britannica anche il Napoli sarebbe interessato ad aggiudicarselo. Come spiegato dall’esperto giornalista Fabrizio Romano, il suo procuratore Jorge Mendes starebbe sondando il terreno con alcune società come il Bayern Monaco.

Calciomercato news, Cristiano Ronaldo al Napoli dopo i rumors sulla Roma

Le chances che l’approdo di Cristiano Ronaldo al Napoli si possa realmente concretizzare in questa finestra di calciomercato non sono quindi del tutto da scartare. Detto degli azzurri, nei giorni scorsi si era parlato anche della Roma in questo senso ma Francesco Totti, interpellato da Sky, ha sottolineato come questa possibilità non abbia mai realmente preso corpo: “Io non ci ho mai creduto sinceramente, conosco la realtà attuale. Poi se veramente fosse vero ben venga, penso che tutti i romanisti ne sarebbero entusiasti.”

