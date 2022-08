Cristiano Ronaldo al Napoli?/ Calciomercato, Spalletti: “Non ho tempo per questo”

Calciomercato news, Spalletti sulle voci in merito a Cristiano Ronaldo al Napoli

L’affare Cristiano Ronaldo-Napoli potrebbe ancora andare in porto in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Nonostante l’imminente passaggio del brasiliano Antony dall’Ajax al Manchester United per una cifra che si aggira intorno ai 100 milioni di euro, il fuoriclasse portoghese potrebbe comunque sbarcare ai piedi del Vesuvio e continuare a giocare la Champions League anche in questa stagione.

Nel frattempo il tecnico Luciano Spalletti, intervistato da DAZN, sull’argomento si è espresso in questo modo: “Non ho tempo per pensare ad altre cose perché si gioca spesso, ci si allena tutti i giorni, ho una squadra da far carburare. Quando sono entrati quei cinque calciatori nel secondo tempo non siamo riusciti a dare l’impulso che potevamo dare avendo dei calciatori di questo livello freschi.”

Calciomercato news, Cristiano Ronaldo al Napoli potrebbe ancora accadere

La strategia per portare Cristiano Ronaldo al Napoli in questa fase finale della finestra di calciomercato estivo prevede il pagamento dell’80/85% dello stipendio da 24 milioni di euro netti da parte del Manchester United. I Red Devils dovrebbero inoltre alzare l’offerta da 100 milioni per il cartellino di Victor Osimhen a fronte di una richiesta da 130 milioni. Lo stesso CR7, come rivelato dal Corriere della Sera, avrebbe dato l’ok al trasferimento in Campania e l’agente Jorge Mendes sarebbe fiducioso riguardo all’imminente offerta dello United.

