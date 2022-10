“Cristiano Ronaldo è depresso”/ Lo psicologo: “Sta affrontando alcuni ostacoli”

Dopo un’estate turbolenta tra partenza e permanenza al Manchester United, Cristiano Ronaldo alla fine è rimasto ai Red Devils. L’avventura con Ten Hag in panchina non è però iniziata nel migliore dei modi: tanta panchina e poche apparizioni. I dati parlano chiaro: 207 minuti in Premier League nell’arco di sei partite, quasi due partite intere in Europa League dove ha messo a segno una rete, l’unica realizzazione stagionale.

Cristiano Ronaldo resta allo United/ Folle estate di CR7: tanti no è un 'osceno' sì

I seguaci di Cristiano Ronaldo sperano in una rinascita del portoghese, che però sta attraversando una fase molto delicata della sua carriera. Secondo quanto riportato dai media britannici, CR7 è alle prese con la depressione. L’ex Juventus e Real Madrid sta vivendo il periodo più nero della sua meravigliosa vita calcistica e per questo motivo si è rivolto a uno psicologo.

"Cristiano Ronaldo alzò mani in spogliatoio Juventus"/ Massimo Mauro: "Chiesa parli"

“Cristiano Ronaldo è depresso”

Intervenuto ai microfoni di Piers Morgan, lo psicologo Peterson ha rivelato di essere stato invitato a casa di Cristiano Ronaldo: “Aveva avuto dei problemi nella sua vita qualche mese fa e un suo amico gli ha mandato alcuni dei miei video e ha detto che li aveva visti. Poi ha letto uno dei miei libri e l’ha trovato utile, voleva parlare. Sono andato a casa sua e abbiamo parlato per circa due ore”. L’esperto ha poi aggiunto: “Mi ha mostrato tutta la sua attrezzatura per rimanere in ottime condizioni di forma, abbiamo parlato delle sue aziende. Per lo più abbiamo parlato di ciò che voleva in futuro e di alcuni ostacoli che sta affrontando”. Con la fine della carriera ormai prossima, il portoghese sta vivendo un momento piuttosto serio, ma l’auspicio di tutti è che possa ritrovarsi e tornare a incantare sul rettangolo verde.

LEGGI ANCHE:

"Cristiano Ronaldo mi ha minacciato al telefono"/ Mamma bimbo autistico: "Ho paura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA