Cristiano Ronaldo: “Vorrei recitare a Hollywood”/ Futuro da attore dopo la Juventus?

Cristiano Ronaldo tra passato, presente e futuro ai Globe Soccer Awards 2019. Il fuoriclasse della Juventus si è raccontato a tutto tondo, a partire dal suo destino da calciatore: «Il momento in cui il mio corpo non risponderà più nel modo giusto sul campo capirò che sarà il momento di smettere con il calcio. Molti anni fa l’età ideale per giocare a calcio era tra i 30 ed i 32 anni, ora ci sono dei calciatori di alto livello anche a 40 anni». L’ex Real Madrid ha poi spiegato: «Mantenere un livello costante per 15 anni è legato alla volontà di continuare ad essere il migliore: non voglio sembrare narcisista, ma la mia storia è basata sul fatto di avere in testa l’obiettivo e portarlo a termine». «Spero di continuare così anche nel 2020. La verità è che non ho vissuto anni brutti, perciò spero che anche il prossimo sia fantastico», ha proseguito CR7, che ha stupito tutti a proposito del suo possibile futuro…

CRISTIANO RONALDO: “MI PIACEREBBE RECITARE A HOLLYWOOD”

Da due anni faro della Juventus, Cristiano Ronaldo non ha escluso un futuro lontano dal mondo del calcio. Come riportano i colleghi di Sky Sport, il fuoriclasse portoghese ha raccontato: «Quando smetterò di giocare a calcio vorrei riprendere a studiare. Purtroppo gli studi che ho fatto non mi permettono di rispondere a tutte le domande che ho». Ma non solo, dopo tanti Palloni d’Oro potrebbe tentare di assicurarsi un premio Oscar o un Golden Globe: «Un’altra cosa che mi affascina è quella di provare a recitare in un film a Hollywood. La giornata è fatta di 24 ore e bisogna trovare l’equilibrio tra allenamenti, famiglia, amici e divertimenti».

