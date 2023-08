Cristina Battiato, chi è la nipote di Franco Battiato/ Il legame speciale con lo zio e l’eredità lasciata

Cristina Battiato, il rapporto speciale con lo zio Franco Battiato ed un legame indissolubile

Cristina Battiato è la nipote dell’indimenticabile artista siciliano Franco Battiato. Con lo zio aveva instaurato e coltivato un legame davvero speciale, infatti compare anche nel documentario Il Coraggio di essere Franco, dove racconta – attraverso i suoi ricordi – il rapporto con il mitico cantautore. Ma chi è e cosa sappiamo della nipote di Franco Battiato? Sbirciando in rete apprendiamo che Cristina Battiato è un avvocato presso lo studio Olex5 e vive a Milano. Si è laureata in Giurisprudenza all’inizio degli anni duemila ed è figlia del fratello del cantautore, Michele, altro personaggio molto caro al maestro.

Della sua vita privata, ovviamente, non si hanno moltissime informazioni, questo perché non è un personaggio pubblico e perché pare essere una persona estremamente riservata, proprio come l’artista siciliano. Consultando i suoi social, tuttavia, si legge che è sposata e si è diplomata presso il liceo classico Tito Livio di Milano.

Cristina Battiato, Il Coraggio di essere Franco: la commuovente testimonianza nel documentario dedicato a suo zio Franco Battiato

Cristina Battiato ha sempre avuto un rapporto speciale con suo zio Franco Battiato. Proprio sui suoi canali social, non mancano alcuni scatti che la ritraggono assieme al famoso cantautore, nel giorno del suo matrimonio. Cristina Battiato, nel documentario dedicato allo zio ha svelato molti aneddoti e curiosità relative allo stretto legame che avevano.

La sua testimonianza, a tutt’oggi, risulta essere una delle più commoventi dell’intero racconto, anche per via del fatto che lei la sua “erede universale”. Battiato, con la sua morte, avrebbe lasciato un patrimonio vicino ai tre milioni di euro agli eredi. Ad occuparsi di lui, fino agli ultimi giorni, erano stati proprio il fratello Michele e la nipote Cristina. Quest’ultima pare dunque la sua erede.

