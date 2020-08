Cristina Buccino: “Flirt con Iannone e Morrone? Raccapricciante”/ Alessi replica!

Cristina Buccino continua ad essere una delle protagoniste del gossip di questa infuocata estate. Della modella e influencer si è spesso parlato soprattutto in merito a dei presunti flirt che non hanno però mai ricevuto alcuna conferma. Inizialmente si è parlato di un importante avvicinamento all’ex di Belen Rodriguez, Andrea Iannone, gossip alimentato anche da alcuni indizi social. A questo è seguito quello di un presunto flirt con l’attore e cantante Michele Morrone. Anche questa volta, però, nessuna conferma. A spegnere, e anche in modo severo e deciso, i gossip sul suo conto è però arrivata proprio la Buccino. Stando a quanto riporta 361magazine, attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, la modella ha risposto per le rime a chi l’ha resa protagonista di indiscrezioni, a quanto pare, non veritiere.

Roberto Alessi replica a Cristina Buccino: “Non esagerare!”

“Sto leggendo e sentendo notizie raccapriccianti, – ha esordito Cristina Buccino – dicendo che ho avuto una relazione che si è evoluta, non si è evoluta, ma io non ho rilasciato nessuna intervista o dichiarazione. Basta parlare a sproposito”. Un intervento piuttosto duro, che ha fatto storcere il naso a Roberto Alessi. Il direttore di Novella2000 ha probabilmente trovato eccessivo il tono della Buccino e ha perciò deciso di scriverle: “Cristina non esagerare: – ha esordito il giornalista – sei splendida, intelligente ma lo sono anche Andrea e Michele e raccapriccianti non lo sono certo”. Questione chiusa o è in arrivo una replica dell’influencer?



