Andrea Iannone e Cristina Buccino insieme/ Dopo Lugano, “coppia” avvistata a Milano

Andrea Iannone e Cristina Buccino sono tra le papabili coppie dell’estate 2020. Non si placano le indiscrezioni su un presunto flirt segreto tra il pilota motociclista e la ex naufraga de L’Isola dei Famosi iniziano alcuni mesi fa in piena quarantena per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. A distanza di mesi la cronaca rosa continua a parlare di una possibile simpatia tra i due, anche se al momento non ci sono né foto né tantomeno dichiarazioni da parte dei diretti interessati. In queste ore però si è tornato a parlare dell’ex di Belen Rodriguez visto che è stato paparazzato nei pressi di un famosissimo hotel di Milano dove, guarda caso, si trovava anche la bella Cristina Buccino. Una coincidenza oppure i due si stanno davvero frequentando? In realtà c’è chi dice che i due sarebbero stati protagonisti di un imprevisto: ossia si sono imbattutati nella squadra di calcio della Fiorentina presente a Milano per il match contro l’Inter. Una cosa è certa entrambi sono single.

Andrea Iannone e Cristina Buccino: il gossip dell’estate 2020

Andrea Iannone, infatti, dopo la fine della storia d’amore con Belen Rodriguez e la fugace relazione con Giulia De Lellis ha il cuore libero. Anche la Buccino è single, quindi tra i due potrebbe essere scattata una simpatia, anche se c’è chi ipotizza che i due potrebbero frequentarsi già da diverso tempo. Va detto che lo scorso 30 maggio la showgirl ha rilasciato una lunghissima intervista a SuperGuida Tv parlando dei suoi progetti per il futuro, sogni nel mondo dello spettacolo, ma anche della sua vita privata. La Buccino, infatti, parlando del suo privato ha dichiarato: “in realtà io proteggo molto la vita privata ma purtroppo non è facile districarsi dalla fitta ragnatela del gossip, quando si è un personaggio pubblico si deve mettere in conto anche questo, appena frequenti anche solo nei tuoi pensiero qualcuno, prima ancora di saperlo tu stessa sei già fidanzata. Ma quello che mi ha dato sempre tanto fastidio è che mi hanno attribuito tanti falsi fidanzati”. Sul finale alla domanda se fosse innamorata, la bellissima showgirl ha precisato: “in questo momento non sono innamorata ma non vedo l’ora di esserlo, aspetto l’uomo giusto che mi faccia girare la resta, con il quale magari realizzare qualcosa di importante”. Chissà che in questo lasso di tempo non possa aver trovato proprio in Andrea Iannone l’amore della sua vita!



