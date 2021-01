Cristina Chiabotto “Avrò una femmina”/ “Incinta grazie a mia nonna morta per Covid..”

Cristina Chiabotto “Avrò una femmina”, la rivelazione nello studio di Verissimo

Cristina Chiabotto è una delle star del momento e non tanto per via del lavoro e delle novità che la riporteranno in tv quanto per la sua gravidanza. La bella ex Miss Italia, attrice e modella, ha annunciato sui social di essere incinta del suo primo figlio e oggi pomeriggio avrà modo di dire lo stesso, completando il tutto con succosi dettagli, anche a Verissimo. Non solo Cristina Chiabotto avrà modo di parlare della sua vita e della sua carriera a Silvia Toffanin, ma avrà modo di approfondire i dettagli di questa gravidanza tanto voluta e tanto sognata. Per anni la sua vita è stata appesa ad un filo dietro a Fabio Fulco, e all’improvviso tutto è cambiato con la conoscenza e il rapporto con il neo marito Marco Roscio e, soprattutto, questa bambina che cresce nel suo grembo.

Cristina Chiabotto: “Incinta grazie a mia nonna morta di Covid..”

Cristina Chiabotto è al sesto mese di gravidanza e oggi pomeriggio annuncerà anche il sesso del suo bambino. L’ex Miss Italia confiderà oggi che il primo periodo della sua gravidanza è stato un po’ complicato perché ha avuto il Covid in forma leggera e, quindi, per scaramanzia, ha aspettato un po’ prima di rivelare la gravidanza. La sua vita e quella della sua bambina sono legate a doppio filo a quella della nonna che è venuta a mancare lo scorso maggio proprio per via del Covid. La bella Cristina è convinta che proprio questo sia un dono arrivato dal cielo e adesso non vede l’ora di godersela stringendola tra le braccia e guardandola negli occhi: “Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a maggio. Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA