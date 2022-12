Cristina Chiabotto incinta?/ Passeggiata con il marito Marco Roscio sognando il…

Cristina Chiabotto incinta del terzo figlio?

Terzo figlio in arrivo per Cristina Chiabotto? L’ex Miss Italia, sposata con Marco Roscio dal 2019 dopo un anno di fidanzamento, è diventata mamma di Luce Maria, nata il 7 maggio 2021 e di Sofia, nata il 29 giugno 2022. Un doppio fiocco rosa che ha cambiato totalmente la vita di Cristina Chiabotto che ha vissuto con gioia entrambe le gravidanze e che, ora, si sta godendo la crescita delle sue bambine. Sempre più bella e sempre più innamorata del marito, accanto a Marco Roscio, la Chiabotto ha trovato la sua metà. Dopo soli dodici mesi insieme, infatti, non ha avuto alcun dubbio sul fidanzamento convolando a nozze.

L’arrivo delle bambine è stato il coronamento di un amore profondo e che, anno dopo anno, diventa sempre più importante. La famiglia della Chiabotto e di Marco Roscio, tuttavia, potrebbe allargarsi ancora, magari con l’arrivo di un maschietto.

Cristina Chiabotto e Marco Roscio sempre più innamorati

Cristina Chiabotto e Marco Roscio, come fa sapere il settimanale Nuovo in famiglia, sono stati pizzicati in giro a Roma, in compagnia dei genitori di lui, mostrandosi sempre più affiatati. Mano nella mano, sorridenti e sereni, i due si lasciando andare anche a qualche bacio per le strade della capitale sotto l’occhio dei paparazzi. Il sogno è allargare la famiglia con il terzo figlio che, qualora fosse maschio, sarebbe la ciliegina sulla torta. Per il momento, tuttavia, la terza gravidanza è solo un rumor. Diventata mamma per la seconda volta pochi mesi fa, per ora, l’ex Miss Italia si sta godendo le sue bambine, entrambe ancora molto piccole.

In futuro, tuttavia, la famiglia potrebbe allargarsi ancora per la gioia della Chiabotto che, dopo anni di fidanzamento con Fabio Fulco, ha trovato in Marco Roscio l’uomo con cui compiere il grande passo del matrimonio e della maternità.

