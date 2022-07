Cristina Chiabotto mamma: nata Sofia/ “Benvenuta!”, secondogenita di Marco Roscio

Cristina Chiabotto mamma bis: è nata Sofia!

Con un post su Instagram, l’ex Miss Italia e conduttrice Cristina Chiabotto ha annunciato di essere diventata mamma della piccola Sofia. All’età di 35 anni la showgirl piemontese si ritrova così a vivere la maternità per la seconda volta. La notizia della nascita della piccola, frutto dell’amore con il marito Marco Roscio, è stata data solo questo pomeriggio ma la bimba è venuta al mondo lo scorso 29 giugno. Nel primo post social, Cristina si è limitata a scrivere: “29 Giugno… Benvenuta Sofia!”, accompagnando le sue brevi parole con l’emoji di un fiocco rosa e con la foto della piccola, nella culla sul letto matrimoniale di casa, con il volto coperto dalla scritta del suo nome.

Dopo l’annuncio della nascita della piccola Sofia, il post social di Cristina Chiabotto è stato naturalmente preso d’assalto dai numerosi “like” da parte di tanti volti noti, colleghe ed amiche vip della neo mamma bis, tra cui Angela Melillo, la celebre Drag Queen Priscilla, Alena Seredova, Alessia Ventura e Giusy Buscemi, le quali hanno espresso tutta la loro felicità per la bellissima notizia.

Cristina Chiabotto mamma di Sofia: l’indecisione sul nome

Oltre al post social, Cristina Chiabotto ha anche postato la foto della piccola figlia secondogenita Sofia anche nelle Instagram Stories, garantendo sempre la sua privacy e facendo vedere solo le gambe ed un piccolo braccio della neonata. Sofia arriva a distanza di poco più di un anno dalla sorella Luca Maria, nata nel maggio del 2021, a due anni dal matrimonio tra la showgirl e Marco Roscio.

Con la nascita della secondogenita della coppia è stato svelato anche il nome, finora tenuto all’oscuro. Era stata la stessa Chiabotto, ospite della trasmissione Verissimo, a spiegare che ancora lei ed il marito non avevano scelto il nome da dare alla piccola in arrivo, annunciando che con ogni probabilità la scelta sarebbe avvenuta dopo la sua nascita. A quanto pare, dunque, l’ex Miss e il manager avrebbero optato proprio per il bellissimo nome di Sofia.

