Cristina D’Alberto Rocaspana, compagna Daniele Liotti/ Terzo figlio in arrivo?

Cristina D’Alberto Rocaspana è la compagna di Daniele Liotti. I due si sono incontrati per caso a casa di amici in comune e da quel momento non si sono più lasciati. Un grande amore quello nato tra i due attori: lui è uno degli scapoli più desiderati della fiction italiana, lei una delle attrici più belle. L’incontro galeotto ha cambiato per sempre le loro vite; in particolare quella di Liotti che, ospite di Vieni da Me, ha raccontato quanto Cristina abbia cambiato la sua vita. Tantissimi i complimenti per la sua donna che è diventata la sua compagna di vita. Oggi i due non sono ancora sposati e sembrerebbe proprio che il matrimonio non rientra nei loro progetti di coppia.

Se il matrimonio sembra non essere in programma, da alcune settimane si parla di una possibile gravidanza dell’attrice italiana. Tutto è nato dopo un servizio fotografico per Diva e Donna dove l’attrice ha mostrato delle forme abbastanza generose. Daniele Liotti e la compagna non ha né smentito né confermato la notizia, visto che entrambi sono molto discreti e riservati per quanto concerne il loro amore e la loro vita provata. Ricordiamo che Liotti ha già due figli: il primo Francesco nato in una precedente relazione e Beatrice nata dall’amore con Cristina.

Chi è Cristina D’Alberto Rocaspana, compagna di Daniele Liotti

Ma chi è Cristina D’Alberto Rocaspana, la compagna di Daniele Liotti? Classe 1977, Cristina è nata il 24 agosto a Feltre, in provincia di Belluno. Ha iniziato a lavorare nel mondo della tv nel 2000 nel programma “Specialmente tu” condotto da Diego Dalla Palma su TMC; poco dopo ha cominciato a farsi conoscere come modella e ballerina nel programma cult “Carràmba che fortuna” di Raffaella Carrà. Successivamente nel 2003 ricopre il ruolo di “ereditiera” nella prima edizione de L’eredità condotto da Amadeus. Contemporaneamente alla carriera televisiva si fa conoscere come modella lavorando per diverse campagna e spot pubblicitari. La grande popolarità però arriva come attrice nella soap “Un posto al sole” che la consacra definitivamente nel mondo della recitazione.

