Cristina D’Avena: arriva uno show tutto suo?/ Arriva la proposta per celebrare la carriera…

Cristina D’Avena: show per celebrare la carriera?

Cristina D’Avena è la regina delle sigle dei cartoni animati. Da anni regala emozioni cantando le canzoni più belle dei cartoni animati con cui sono cresciute varie generazioni. Amatissima dagli adulti e dai bambini, la D’Avena continua a portare in giro la sua musica. Ogni concerto le regala un sold out e durante il live il divertimento è assicurato. Cristina D’Avena, finora, non ha mai accettato di partecipare ad uno show se non come ospite per una sera. Tuttavia, stando a quello che riporta il settimanale Oggi, pare che abbia cambiato idea di fronte ad un’offerta importante.

Nel futuro della cantante, così, potrebbe esserci uno show tutto suo in cui sarebbe assolutamente la padrona di casa. Uno show che avrebbe come obiettivo la celebrazione della sua carriera.

Cristina D’Avena, uno show per celebrare la sua carriera

Secondo quanto si legge sul numero in edicola del settimanale Oggi, Da Cologno Monzese, Cristina D’Avena avrebbe ricevuto l’offerta di due prime serate per celebrare la sua straordinaria carriera. Un’offerta importante che, stando a quello che scrive Oggi, la cantante avrebbe deciso di accettare.

Non ci sono ulteriori dettagli su quello che sarebbe uno show costruito su Cristina D’Avena che duetterebbe con amici e colleghi sia sulle canzoni dei cartoni animati che le hanno regalato il successo che sui brani dei colleghi. La notizia ha già entusiasmato i fan dell’artista che, come abbiamo già scritto, è amatissima da tutte le generazioni.

