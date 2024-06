Alessandra Valeri Manera, chi era e come è morta/ Autrice delle canzoni di Cristina D’Avena: aveva 67 anni

Alessandra Valeri Manera è morta a 67 anni: l’annuncio è arrivato attraverso il necrologio pubblicato dal nipote Leonardo Valeri Manera e da sua nonna Maria Teresa Armenta Bagnasco lo scorso 21 giugno sul Corriere della Sera. Le cause del decesso sono finora rimaste ignote. Sui social network si stanno susseguendo messaggi di cordoglio per la paroliera di innumerevoli canzoni dei cartoni animati di Mediaset, che per decenni è stata al fianco di Cristina D’Avena. Le due avevano iniziato a collaborare negli anni ’80. Dal dietro le quinte, Alessandra Valeri Manera è diventata un simbolo di generazione in generazione. Tra i tanti titoli “Occhi di gatto”, “L’incantevole Creamy” e “Magica Doremi”.

Non solo però cartoni animati nella sua carriera, dato che è stata per anni la responsabile della programmazione per ragazzi completa dei canali di Mediaset, comparendo come autrice in alcuni programmi televisivi per bambini, tra cui “Bim bum bam”. “Ho trovato l’unico lavoro che sapevo fare ed era un lavoro che non esisteva prima. Era ciò che desideravo per tutta la vita”, aveva affermato nel 2013 in un’intervista a Radio Animati.

Chi è Alessandra Valeri Manera, come è morta l’autrice dei programmi per ragazzi di Mediaset

In tanti in queste ore hanno ricordato pubblicamente con affetto Alessandra Valeri Manera, ma non è ancora arrivato quello di Cristina D’Avena, sua fedele collaboratrice, che in passato aveva più volte tessuto le sue doti. “Qualunque prodotto discografico abbiamo fatto uscire ci siamo sempre confrontate. Lei pensava in un modo, io in un altro. Alla fine vinceva lei, perché aveva ragione. Alla base di tutto c’è la fiducia, così diventa tutto molto più facile e si trova sempre un accordo nelle divergenze”, aveva raccontato.

La famiglia di Alessandra Valeri Manera sta vivendo il lutto in queste ore in modo molto privato, tanto che non si sa ancora nulla su quando e dove si celebreranno i funerali. L’autrice di Mediaset stessa, d’altronde, era piuttosto riservata, al punto che non si è mai saputo alcun dettaglio sulla sua vita privata.











