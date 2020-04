Cristina D’Avena/ “Coronavirus? Mi mancano i fan, ho deciso di…” (Storie Italiane)

Cristina D’Avena racconta il suo isolamento a casa a causa dell’emergenza coronavirus. Lo fa in collegamento con Storie Italiane: «Sto bene, sono a casa», assicura la cantante. La conduttrice Eleonora Daniele decide allora di trasmettere alcune immagini legate alla carriera della sua ospite. «Attraverso le tue canzoni emani tanta gioia, non solo ai bambini», le dice, ribadendo quanto sia amata dagli italiani. «Credo che la mia musica sia legata alla nostra infanzia, al nostro cuore, per questo ha una corsia preferenziale. A me piace sorridere, quindi è bello poterlo fare attraverso la musica», la spiegazione fornita dall’artista. Il coronavirus comunque ha cambiato le sue abitudini: lei che ha stretto un rapporto molto forte con i suoi fan, anche attraverso i suoi concerti, ora deve fare a meno di questo importante aspetto che ha caratterizzato la sua vita e la carriera professionale, ma solo temporaneamente.

CRISTINA D’AVENA E L’ISOLAMENTO PER IL CORONAVIRUS

Cosa fa allora Cristina D’Avena durante l’isolamento a casa per l’emergenza coronavirus? La cantante, amata dai bambini ma pure dai più grandi, è diventata ancor più social. Lancia delle dirette su Instagram che sono molto seguite. «Una volta a settimana mi collego su Instagram e parliamo, facciamo dei giochi, rispondo alle domande». La trova un’idea piacevole: «Ho un rapporto molto stretto col mio pubblico. Quando faccio i concerti mi fermo sempre a parlare con i fan. Questo mi manca tanto ora, ma con i social cerco di sopperire a questa mancanza». Prima di chiudere il collegamento con Storie Italiane manda un abbraccio virtuale alla conduttrice Eleonora Daniele, che è in dolce attesa: «Ti faccio tanti auguri. Sei una grande guerriera, sei bravissima». Infine, un messaggio per gli italiani: «Dobbiamo stare a casa, fare un sacrificio e aiutare chi ci aiuta. Ci sono medici, infermieri e forze dell’ordine che ci stanno aiutando. Il nostro compito è questo, stare a casa, poi andrà tutto bene».



