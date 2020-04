Cristina d’Avena e Rocco Siffredi cosa hanno in comune?/ Dalla foto “Tinder” a…

Pubblicità

Non c’è bisogno di spiegarvi chi sono Cristina D’Avena e Rocco Siffredi ma un po’ d’attenzione dobbiamo porla sul loro strano rapporto. In passato, la famosa cantante di canzoni per bambini, nostra eroina degli anni ’80 e ’90 ha passato il Capodanno con il re del porno ospiti di un noto parco a tema in quel di Roma, e poi? La stessa foto che la D’Avena ha postato a Capodanno per fare gli auguri ai suoi fan (al grido di “Puffa di qua… Puffa di là… Gli auguri con Rocco eccoli qua!”) è finita poi anche nei quattro scatti che lei ha messo insieme partecipando Dolly Parton challenge nella sezione Tinder. E poi? La foto ha fatto subito il giro dei social facendo impazzire i fan che si sono lanciati in commenti e disparati pensieri (più o meno leciti) e a quanto pare la D’Avena ha apprezzato così come lo ha fatto Rocco Siffredi che ha potuto contare su di lei come nuova amica anche in un momento di lutto, quando è venuto a mancare il cugino Gabriele Galetta, il mese scorso.

Pubblicità

CRISTINA D’AVENA E ROCCO SIFFREDI AMICI SPECIALI?

A quanto pare, però, sulla loro amicizia particolare, ha posato gli occhi anche Alberto Dandolo che nelle sue chicche su Oggi lascia pensare che i due possano avere altro in comune stuzzicando così la curiosità dei fan che li seguono e che vorrebbero vederli insieme magari in un bel programma tv. Nelle sue pillole di gossip si legge: “La nota voce dei cartoni animati, nonché icona gay, Cristina d’Avena, 55, in questo periodo di quarantena sta meditando sul passato e sul futuro. Pare che uno dei ricordi più vividi sia legato a Rocco Siffredi. Ma cosa avranno mai fatto i due assieme per aver lasciato un ricordo così invadente?”



© RIPRODUZIONE RISERVATA