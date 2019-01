Cristina D’Avena e Rocco Siffredi, i social scatenati/ Foto, “Finalmente ha trovato Papà Gambalunga”

Cristina D’Avena e Rocco Siffredi sono improvvisamente diventati protagonisti dei social network per un selfie di Capodanno. Il pubblico si è letteralmente scatenato e soprattutto su Twitter ha iniziato a lanciare commenti giocati molto sui doppi sensi delle canzoni dei cartoni animati. I due si sono incontrati al Capodanno a Cinecittà World dove c’era anche l’attrice per adulti Valentina Nappi. A scatenare i fan però è la stessa Cristina D’Avena che scrive in maniera ironica: “Puffa di qua.. Puffa di là.. Gli auguri di Rocco eccoli qua. Uno scoppiettante 2019 a tutti“, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Di recente Cristina è tornata alla ribalta pubblicando l’album “Duets Forever” per l’etichetta Warner Italia. In questa ha riproposto i suoi cavalli di battaglia però in una versione duetto con altri grandissimi artisti tra cui Max Pezzali, Nek, Fabrizio Moro, Lo Stato Sociale, Kolors, Carmen Consoli, Patty Pravo e ancora altri.

Cristina D’Avena e Rocco Siffredi, i social scatenati: i commenti del web

Il web si è scatenato sui social network dopo aver visto il selfie di Rocco Siffredi e Cristina D’Avena. Si è giocato molto sui doppi sensi legati alle canzoni dei cartoni animati rese note dalla voce della splendida cantante. È così che è stata una pioggia di risate tra chi ha sottolineato come finalmente Cristina avesse trovato “Papà Gambalunga” e chi invece le indicava di fare attenzione al “Grande Puffo”. C’è anche chi si è fatto più serio e ha consigliato a Cristina, tra lo scherzo e la serietà, di tentare la strada dei film per adulti con Rocco Siffredi come maestro. La cantante è improvvisamente diventata un’icona anche per i più giovani, diventando ancor più bella di quando era una ragazza ora che incredibilmente si avvicina ai 60 anni. Il sei luglio prossimo infatti per lei saranno passate ben 55 primavere, ma a vederla non sembra proprio possibile.

Il selfie con Rocco

Puffa di qua… Puffa di là… Gli auguri con Rocco eccoli qua… 😂😂 Uno scoppiettante 2019 a tutti! 🎆 pic.twitter.com/XFLpclS8Q1 — Cristina D’Avena (@CristinaDAvena) 1 gennaio 2019





