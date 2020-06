Cristina d’Avena/ “Stasera faccio la brava”, nuova canzone e regina social dell’estate 2020?

Pubblicità

Cristina D’Avena, uno dei personaggi più amati di sempre della tv, torna sui teleschermi della Rai con una interessante ospitata da Francesca Fialdini a Da Noi…a ruota libera. La cantante bolognese, che continua a mietere successi coi suoi tormentoni tratti dalle sigle dei cartoni animati, si gode i risultati di Faccio la brava, il nuovo singolo di Dj Matrix nato appunto dalla collaborazione con l’artista felsinea e Amedeo Preziosi. Attualmente passato sia in radio che negli store digitali, il brano sarà presente nella compilation «Musica da giostra vol. 7» del dj, in uscita il 19 giugno. L’introduzione è caratterizzata dall’inconfondibile voce della D’Avena, che con audacia e ritmo frizzante attacca: “C’è la mia amica già sotto casa / devo lasciarti perché sto ancora in pigiama / Faremo tardi tu non pensarci / Lo sai che ti amo e di me puoi fidarti…”.

Pubblicità

Cristina D’Avena, scatenata su TikTok: regina social dell’estate 2020?

Cristina D’Avena continua ad accumulare follower e fan in tutte le sue piattaforme social. La cantante bolognese ha dalla sua gli ammiratori di vecchia data, ma anche i più piccini e la nuova generazione che è letteralmente rimasta ammaliata dalla sua spregiudicatezza. Con il suo ‘Faccio la Brava’ ha movimentato anche la piattaforma TikTok, facendo ballare e cantare tutti i suoi fan. Il testo e la musica, d’altra parte, risultano più orecchiabili che mai. “Ti giuro stasera faccio la brava. Non preoccuparti se non torno a casa. Tra le mie amiche sono la più sana”, promette nel pezzo Cristina D’Avena. Che attraverso la musica avvisa: “In giro c’è una mia sosia…” . Chissà che non abbia gettato le basi per essere eletta come nuova regina social dell’estate 2020.



© RIPRODUZIONE RISERVATA