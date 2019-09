Cristina Donadio/ È la vera rivelazione di Amici Celebrities?

Cristina Donadio conquisterà tutti con la sua voce?

Da Gomorra ad Amici Celebrities, Cristina Donadio è una delle rivelazioni del talent di Maria De Filippi. Purtroppo per riuscire a vederla all’opera, canto corale di squadra a parte, abbiamo dovuto attendere la seconda manche. Ci ha regalato una sua versione di Sweet Dreams degli Eurithmics, molto particolare e forse addirittura lontano da ogni aspettative. Perché quindi la possiamo considerare una rivelazione? Perché la sua Scianel ha mostrato finora solo la Donadio nei panni di un personaggio dell’immaginazione, mentre nel talent abbiamo la possibilità di vedere la vera Cristina. Diventata mamma a soli sedici anni, svela nella clip di presentazione, è sicura di essere cresciuta insieme al suo rampollo. La vediamo poi emozionata e sorridente in pista, alle prese con una rivisitazione sensuale della canzone originale. “Ridateci i sogni e la mucca Carolina, Totò. Ridateci i sogni e i sorrisi di Mimì“, dice ancora citando a più non posso tutti i nomi del passato e del presente che hanno fatto la storia nel cinema e nella musica. Per poi riprendere ovviamente con il ritornello fra lo stupore di tutti, Giuseppe Zeno compreso. Clicca qui per guardare il video di Cristina Donadio

Cristina Donadio: da Gomorra al palco di Amici Celebrities

Cristina Donadio per adesso ha tirato un sospiro di sollievo, ma Amici Celebrities la metterà di nuovo in crisi con la puntata di stasera. Nel secondo appuntamento con il talent artistico, l’attrice dovrà assicurarsi un posto nella squadra dei Bianchi. Anche se i Blu sono decisi ad eliminare gli elementi più forti dell’altro team, Cristina non può davvero sentirsi al sicuro. Infatti c’è la possibilità che qualcun altro della sua squadra decida di sfidarla per la vittoria al ballottaggio. Un’ipotesi che dovrebbe spingere l’attrice a dare qualcosa di più al pubblico, rispetto alla puntata di debutto. Non sappiamo ancora quanto l’emozione le abbia giocato brutti scherzi, visto che ha sempre parlato di una sua forte passione per il canto. Forse superata la fase della premiere, la Donadio saprà mostrarci i suoi veri cavalli di battaglia? Per ora il pubblico si è accontentato di vederla solo di sfuggita, per un’unica canzone e in scontro con Pamela Camassa, ma non basta. Siamo sicuri che la concorrente abbia delle qualità in più e soprattutto che il lavoro durante le prove le permetterà di impugnare il microfono con maggiore decisione. Oppure no?

