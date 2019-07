CRISTINA E DAVID/ Sammy anticipa: “Sono destinati a scoppiare” (Temptation Island)

Cristina Incorvaia e David Scarantino si lasceranno dopo il falò di Temptation Island?

Cristina Incorvaia e David Scarantino sono tra le coppie ancora “in gioco” a Temptation Island 2019. Nonostante ciò, tutto fa pensare che non siano destinati a durare. Questo almeno è quello che pensa Sammy Hassan, il single che – nel corso della sua partecipazione al programma – ha avuto modo di frequentare Cristina. Di quest’ultima dice che non è affatto come vuol far credere: “Si mostra come una donna con un carattere forte e sopra le righe, ma in realtà c’è molto di più e io credo di aver conosciuto il suo lato più nascosto“. Questo il suo punto di vista rivelato a Uomini e donne magazine: “La sua è una corazza: dietro si nasconde una donna con le stesse paure e incertezze di tanti altri. Non trova facile prendere una decisione per se stessa, per il suo bene e mi sembra la classica ‘eterna indecisa’. Spero che questo percorso le sia servito ad acquisire più stima di sé e che l’abbia aiutata a capire cosa è giusto per lei. Avendo avuto modo di conoscermi mi auguro abbia compreso quali sono le qualità che un uomo deve avere per renderla felice”.

I dubbi di Sammy sulla coppia Cristina e David

Sempre secondo lui, Cristina Incorvaia e David Scarantino potrebbero uscire presto di scena, ognuno per la sua strada: “Non avendoli mai vissuti insieme, ma avendo ascoltato solo un punto di vista, è difficile dare un giudizio. Per quello che ho ascoltato credo che per il poco tempo che sono stati insieme fin troppe cose non vadano per il verso giusto. Ci sono tante incomprensioni e anche poca complicità e affinità caratteriale. L’impressione è che siano una coppia destinata a scoppiare. Manca comunicazione, ognuno vuole imporre la propria idea di rapporto senza essere disposto a trovare un punto di incontro. Mi sembra che si vogliano cambiare a vicenda, quando arrivati a questa età bisognerebbe semplicemente sapere cosa si vuole nella vita ed evitare di perdere tempo con qualcuno che non rispecchia i tuoi canoni”.

Sammy si schiera dalla parte di Cristina Incorvaia

Comunque sia, Sammy è dalla parte di Cristina. Sostiene che le sia mancato un complice, un amico, in quelle situazioni più leggere e di divertimento che in una relazione equilibrata si vengono sempre a creare. “Se due persone non riescono a ridere, a essere autoironiche e a divertirsi, dal mio punto di vista non hanno futuro. Credo che Cristina abbia trovato in me una persone capace di non giudicarla ma pronto ad ascoltarla. Probabilmente il nostro feeling nasceva anche dal fatto che apprezzava il mio modo di ragionare ed era attratta dai miei comportamenti. In me ha trovato le giuste attenzioni, gli sguardi e le carezze: tutte cose che all’interno del suo rapporto, secondo quanto raccontava lei stessa, non riceveva da David”.



