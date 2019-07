David e Cristina/ Video: com’è finita dopo il falò a Temptation Island?

David e Cristina sono ancora insieme dopo Temptation Island? Al momento non ci è dato saperlo visto che i protagonisti del reality sui sentimenti firmano un accordo di segretezza e fino a che il programma non sarà terminato non potranno rivelare cosa è successo dopo l’ultimo falò. Se tutto andrà come nelle edizioni precedenti una puntata finale potrebbe rivelare cosa è successo un mese dopo la fine di Temptation Islane e anche per David e Cristina sarà così. Rimane il fatto che ad alzare il velo su quella serata e sul momento subito successivo al falò di confronto, è Witty Tv. Questa volta a parlare è proprio la bella dama che prende la parola per confermare quando detto in tv ovvero che la “serenità che ha trovato nel villaggio vorrebbe trovarla anche fuori con la persona che ama…”. Clicca qui per vedere il video del momento.

COME E’ FINITA TRA DAVID E CRISTINA DOPO TEMPTATION ISLAND?

E’ proprio in questo momento che Cristina guarda il suo David e sorride. Cosa è successo quindi dopo il finale di Temptation Island? Al momento è difficile capirlo soprattutto alla luce di quello che è successo durante il loro ultimo falò. David è apparso molto sicuro di sè e pronto a riportare a casa la sua Cristina dopo aver passato settimane a guardarla rapportarsi con gli altri nel villaggio, ma adesso cosa succederà? Lei è apparsa davvero molto sofferente e quasi forzata nella sua scelta e anche nei suoi baci per niente passionali con David, forse è tutto finito e lo scoprirà solo una volta arrivata a casa e tornato alla routine di tutti i giorni? Lo scopriremo nel gran finale di Temptation Island che potrebbe andare in onda alla fine del mese, rumors e spoiler permettendo.

