Cristina Fogazzi: “Ho dimostrato che ognuno può diventare chi vuole”/ “Mia madre ha sofferto molto…”

Cristina Fogazzi e la toccante storia dei suoi genitori: “Mia madre non accettava il divorzio…”

Ospite della puntata odierna de La Volta Buona, una sorridente ed euforica Cristina Fogazzi; manifesto per chi non vuole smettere di sognare, per chi contro i cliché vuole riuscire ad ottenere i traguardi agognati per un’intera vita. Dai lavori saltuari ai video su Youtube, è riuscita con la sua attività dedicata all’estetica ad essere inserita tra le 100 donne più influenti per la rivista Forbes. “Ho lasciato l’università per non pesare sulla mia famiglia; i miei genitori si sono separati quando ero piccola, hanno fatto poi un po’ di tira e molla… E’ stato molto complicato, mia madre ha sofferto molto la situazione ed ha sofferto di depressione”.

L’intervista di Cristina Fogazzi nel salotto di Caterina Balivo inizia con un tema toccante; la donna ripercorre la sua infanzia, raccontando i dissi tra i genitori e soprattutto la figura di sua madre. “Mio padre aveva trovato un’altra persona, mia madre diceva: ‘Fai quello che vuoi ma rimaniamo sposati’. Mia madre ha dovuto lavorare tanto, con una figlia a carico…”. Sua madre è purtroppo venuta a mancare lo scorso giugno e su quel giorno Cristina Fogazzi ha raccontato un aneddoto struggente, lasciandosi andare alle lacrime. “Quando mia madre è mancata non ero a casa, sono arrivata che era già nella camera mortuaria e c’era una rosa rossa; mi hanno detto che l’aveva portata il mio papà. Questa cosa mi ha spaccato il cuore. Avevano un rapporto forte ma non riuscivano ad andare d’accordo in nessun modo…”.

Cristina Fogazzi, dai lavori saltuari alle ‘100 donne più influenti’ per Forbes: “Ho sgretolato i clichè…”

Dopo aver dato spazio alle emozioni più pure e toccanti, Cristina Fogazzi ha poi ricostruito nel salotto de La Volta Buona le tappe fondamentali della sua carriera; gavetta, speranze e tanta forza di volontà l’hanno portata a costruire un successo più che meritato. “Per 10 anni non ho avuto ferie, il primo conto in banca l’ho avuto dopo i 30 anni. Lo stipendio ero costretta a spenderlo tutto tra affitto e spese varie…”. Cristiana Fogazzi ha poi ricordato la scelta di proporsi come modella per un prodotto per la cellulite, arrivando ad essere notata anche dal brand ‘Barbie’ che le dedicò una bambola. “Barbie ogni anno seleziona delle donne di tutto il mondo, mi hanno chiamato per sottopormi questa possibilità Non si vendono però la regalano solo alla persona interessata, serve a spiegare alle bambine che possono essere tutto quello che vogliono. Io effettivamente l’ho un po’ dimostrato”.

Avviandosi verso la chiusura dell’intervista nel salotto Caterina Balivo, Cristina Fogazzi ha lanciato un messaggio molto importante parlando della sua personale esperienza. Il cliché della donna che arriva al successo solo grazie a figure maschili è stato da lei sgretolato, e lo rivendica – giustamente – con orgoglio. “C’è sempre questa narrativa secondo cui una donna ce l’hanno messa lì, come se non fosse merito suo. Di me hanno detto che io ero il volto di una cordata di imprenditori che avevano scelto me…”. In chiusura, una toccante dedica ai genitori: “La prima cosa che ho fatto con i guadagni? Ho dato ai miei genitori una vecchiaia più serena, è stata la soddisfazione più grande”.











