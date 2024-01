Cristina Fogazzi (Estetista Cinica) difende Chiara Ferragni/ “Parlarne male? Non sputo in faccia ad un’amica”

Cristina Fogazzi (L’estetica cinica) difende a spada tratta Chiara Ferragni: “Non sputo in faccia ad un’amica”

Nella puntata di oggi de La volta buona sarà ospite Cristina Fogazzi, meglio nota come L’Estetista cinica, influencer ed imprenditrice di successo la Fogazzi è da sempre grande amica di Chiara Ferragni che in queste settimane sta vivendo uno dei periodi più complicati della sua storia lavorativa essendo indagata per truffa aggravata per la vicenda della beneficenza e i pandori Balocco.

PANDORO GATE/ Nuovi guai per Chiara Ferragni: sotto la lente anche l'operazione di beneficenza "Oreo"

Incalzata sull’argomento, però, Cristina Fogazzi ha difeso a spada tratta l’amica Chiara Ferragni: “È da un mese che mi viene chiesto cosa penso di Chiara Ferragni, ma perché dovrei sputare in faccia a una persona che conosco e con la quale sono amica? Non mi sembra il caso.” Aggiungendo che, essendo sua amica, se deve rimproverarla o farle notare che qualcosa non va glielo dice di persona e non davanti milioni di follower.

Chiara Ferragni e Fedez, mistero sulla crisi di coppia: foto non convince/ Fan insorgono: "Tutto marketing"

Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata, Cristina Fogazzi: “Persone vogliono lotta fratricida”

E poi ancora Cristina Fogazzi ha continuato a difendere Chiara Ferragni: “È diventato Hunger games, cioè ci sono delle persone che vogliono la lotta fratricida, i capelli tirati. Qualcuno vuole la gente che si ammazza per portare a casa il proprio culo. Allora siccome vedo che tira una brutta aria, parlo male di te, così porto a casa consenso io. Ma c’è davvero qualcuno che vuole qualcosa di così orrenda?”.

Infine l’Estetista cinica, Cristina Fogazzi ha concluso il suo duro sfogo sui social ammettendo di avere paura di vivere in un mondo del genere dove c’è gente che gode nel vederti cadere. E poi ha aggiunto che per la prima volta in tanti anni ha pensato di chiudere tutto, poi però alla fine ripensandoci bene ha deciso di continuare perché ha molti dipendenti e lavorati a cui da mangiare e di cui deve tenere conto.

Trasparenza in beneficenza: legge in CdM/ Cosa cambia per le donazioni e cosa andrà scritto su prodotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA