Cristina Fogazzi, chi è l’Estetista cinica/ La carriera: “Avevo una sola dipendente, ero senza budget poi…”

Cristina Fogazzi chi è: dal licenziamento al successo

Questo pomeriggio, il salotto de La volta buona ospiterà Cristina Fogazzi meglio conosciuta come Estetista Cinica. Nata a Sarezzo, in provincia di Brescia, nel 1974, si diploma al Liceo classico. Subito dopo decide di dedicarsi alla sua vera passione per l’estetica.

Nel 2009 Fogazzi viene licenziata da un centro, ma decide sia il momento giusto di aprirne uno tutto suo a Milano: “Avevo una sola dipendente, ero in affitto e senza un budget. La linea di prodotti era pensata solo per l’utilizzo in salone, non avevo l’intento di mettere in piedi un e-commerce. Poi, visto che con il blog stavo acquistando una certa visibilità online, ho pensato di provarci. Nel 2015 è nato il brand cosmetico Veralab: all’inizio avevo cinque referenze, poi con il passaparola e la credibilità social mi sono affermata sempre di più”, ha detto a FS News. Il successo arriva anche con i social dove viene seguita da tantissimi follower ai quali Fogazzi dà consigli estetici e di benessere fisico.

Cristina Fogazzi: il passato con gli attacchi di panico

Fogazzi, nel corso di un’intervista a Oggi è un altro giorno, rivelava di aver sofferto in passato di attacchi di panico: “Hai la sensazione di morte imminente, non è ansia, è panico! È quella cosa per cui tu scappi. Ne ho sofferto per tanti anni e il tuo raggio d’azione poi si restringe man mano fino a quando sei costretto a rimanere in casa.”

L’Estetista Cinica ha poi parlato del concetto di bellezza e del rapporto con il suo corpo: “Il rapporto con il mio corpo? È discretamente sereno, anche perché non è che ci lavoro e quindi non sono succube di giudizi dei social”.

