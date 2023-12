Cristina Garofalo, moglie di Pio D’Antini/ Il comico: “sapevo che sarebbe stata la donna della mia vita”

Cristina Garofalo e il matrimonio con Pio D’Antini

Cristina Garofalo è la moglie di Pio D’Antini, il comico del duo foggiano Pio e Amedeo. La coppia è felicemente innamorata e hanno una figlia di nome Chiara. Una bellissima storia d’amore quella nata tra il celebre comico italiano e la ex modella che si sono conosciuti giovanissimi all’età di 18 anni proprio a Foggia. Intervistato da Spy, il comico ha raccontato: “cii siamo conosciuti praticamente minorenni. Sapevo che sarebbe stata la donna della mia vita”. Un incontro del tutto casuale, ma da quel momento i due non si sono mai più separati. Anzi, insieme si sono trasferiti a Milano alla ricerca di fortuna e successo: lei nel mondo della moda e lui in quello dello spettacolo. Nel 2016 si sono sposati, ma proprio Pio parlando della compagna e moglie ha precisato: “è come se fossimo sposati da sempre. Quasi come con Amedeo!”.

Un matrimonio celebrato il 15 luglio del 2016 nella loro città natale, Foggia, con una romantica cerimonia. A celebrare il loro amore anche l’amico e collega Amedeo con la moglie Maria Finizio. Dal loro amore è nata Chiara, una figlia tanto voluta che il comico ha presentato così sui social: “è un’emozione indescrivibile… oggi alle 11.10 è nata la piccola Chiara, sta benissimo e manda un bacino a tutti. Benvenuta al mondo amore di mamma e papà, sei spettacolare! Cristina è il regalo più bello che mi potessi fare”.

Chi è Cristina Garofalo, la moglie di Pio D’Antini

Ma chi è Cristina Garofalo, la moglie di Pio D’Antini? Conosciamola meglio. Classe 1988, Cristina Garofalo è nata a Foggia e ha lavorato per diversi anni nel mondo della moda come modella. Dopo aver conosciuto Pio D’Antini ha deciso di lasciare la sua città natale per trasferirsi a Milano dove ha iniziato a lavorare come modella. Nel 2009 i primi shooting fotografici a Milano fino alla partecipazione al concorso di bellezza di Miss Italia a Salsomaggiore dove ha vinto la fascia di “Miss Sash”.

Dopo l’avventura di Miss Italia, Cristina ha partecipato anche al programma “Veline” arrivando fino alle semifinali. Oggi lavoro anche come modella e influencer.

