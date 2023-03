Cristina Garofalo, moglie Pio D’Antini/ “Sposati da sempre: quasi come con Amedeo…”

CRISTINA GAROFALO, CHI E’ LA MOGLIE DI PIO D’ANTINI?

Chi è Cristina Garofalo, la moglie di Pio D’Antini del duo Pio & Amedeo? Questo pomeriggio, nel corso della puntata del sabato di “Verissimo”, faranno capolino nel salotto televisivo di Silvia Toffanin ancora una volta Pio & Amedeo: la coppia comica foggiana parlerà non solo dei prossimi impegni professionali, con l’arrivo sul piccolo schermo della seconda edizione del loro show dal titolo “Felicissima sera”, ma anche della propria vita privata e sentimentale. E se in un altro articolo quest’oggi ci occupiamo del suo amico e sodale Amedeo Grieco e della moglie, Maria Finizio, qui scopriamo qualcosa di più sulla dolce metà di Pio.

Il quasi quarantenne Pio D’Antini è legato sentimentalmente oramai da tanti anni a Cristina Garofalo, anche lei originaria del Foggiano e vera e propria donna della sua vita, come si suol dire in questi casi: la modella e futura moglie dell’irriverente comico pugliese infatti all’epoca scelse di lasciare anche lei la propria terra di origine per seguire Pio assieme al suo amico d’infanzia Amedeo, supportandolo poi nell’avventura professionale che avrebbe portato i due fino alla ribalta nazionale. E, come nelle migliori storie d’amore, dopo un lungo fidanzamento durato quasi dieci anni (i due sono fidanzati dal lontano 2006), ecco che la coppia decise di fare il grande passo e sposarsi: il 2016 ha rappresentato per Pio e Cristina un anno doppiamente felice dato che a poca distanza i due sono diventati pure genitori della piccola Chiara, la loro primogenita.

PIO, “IO E CRISTINA? SPOSATI DA SEMPRE, COME CON AMEDEO!”

Insomma, dalla Puglia a Milano soprattutto per amore ma anche per poter continuare col suo lavoro: quella di Cristina Garofalo di seguire il suo Pio è stata una scelta di vita a 360 gradi. Nel 2009 la modella foggiana aveva cominciato già coi suoi primi shooting fotografici in quella che è la capitale italiana della moda, partecipando poi in seguito in quel di Salsomaggiore pure al concorso di Miss Italia e meritandosi la fascia di Miss Sash. Non solo: nel suo curriculum degli inizi si ricorda pure la partecipazione al contest per le selezioni di “Veline” anche se in quel caso la sua avventura si fermò solo in semifinale. Oggi, a quanto si apprende, dopo essere diventata mamma di Chiara da cinque anni, prosegue il suo lavoro ancora come modella e influencer, oltre a rappresentare un importante pilastro per D’Antini.

Infatti Pio e Cristina si sono conosciuti ancora adolescenti, quando avevano appena diciotto anni: e da allora non si sono più lasciati. Da lì la scelta di cui sopra di emigrare assieme al Nord, poi la convivenza e infine, dopo un decennio assieme, la scelta di fare il grande passo del matrimonio al quale ovviamente non potevano mancare l’amico fraterno Amedeo Grieco e la sua compagna: “Senza Cri e mia figlia non saprei vivere” aveva confessato una volta D’Antini. “Ci siamo conosciuti praticamente minorenni (…) Sapevo che sarebbe stata la donna della mia vita” aveva ricordato in un’altra intervista concessa qualche tempo fa a ‘Spy’. E, fedele alla propria auto-ironia, una volta Pio ha anche aggiunto: “È come se io e Cristina fossimo sposati da sempre: quasi come con Amedeo!”.











