Cristina Garofalo, moglie Pio D’Antini/ “E’ come se fossimo sposati da sempre”

Cristina Garofalo è la moglie di Pio D’Antini de il duo comico “Pio e Amedeo”, ospiti della settima puntata di C’è posta per te in onda sabato 29 febbraio 2020 in prima serata su Canale 5. Una storia importante quello tra Cristina e Pio che sono felicemente sposati da circa 3 anni proprio come gli anni della loro piccola Chiara, la primogenita nata dal loro amore. In realtà sui social è stato proprio il comico a condividere con tutti i suoi fan un aneddoto privato della sua vita postando una foto del matrimonio in cui ha scritto: “E sono 3… 3 come noi in questa foto tanti auguri amore mio, siete la mia vita” e in tanti hanno pensato che forse il giorno del matrimonio la bella Cristina fosse già in attesa della piccola Chiara. Poco dopo a rispondere alla foto di Pio è stata proprio la moglie che ha replicato: “Doveva essere il 15 settembre ma tu avevi fretta e subito subito volevi una bimba e quindi abbiamo anticipato”, parole che confermerebbero l’ipotesi.

Chi è Cristina Garofalo, la moglie di Pio D’Antini

Non solo la moglie di Pio D’Antini, Cristina Garofalo è una grandissima appassionata di moda. Una passione nata sin da quando era ragazzina e che l’ha spinta a rivoluzionare la sua vita visto che ha lasciato la sua Foggia per trasferirsi a Milano, la capitale della moda. Schiva e riservata, Cristina ha rilasciato pochissime interviste alla stampa, ma in una di queste ha raccontato che la passione per il mondo della moda è nata quasi per caso ma che, crescendo, si è sempre più interessata alle ultime tendenze appassionandosi di tutto quello che ruota intorno a questo mondo. Pio è il suo porto sicuro, l’uomo della sua vita che sin dal primo incontro con la giovane Cristiana ha capito che fosse la donna della sua vita. “Ci siamo conosciuti praticamente minorenni. Sapevo che sarebbe stata la donna della mia vita” ha detto il comico in occasione di un’intervista rilasciata a Spy a cui ha confidato anche “senza Cristina e mia figlia non saprei vivere”. I due si sono incontrati per la prima volta in una discoteca a Foggia e da allora non si sono più separati. La coppia si è poi sposata anche se Pio riguardo a questa scelta ha detto: “è come se fossimo sposati da sempre”.

