CRISTINA GAROFALO, MOGLIE PIO D’ANTINI/ Video, “Senza di lei non saprei vivere”

Cristina Garofalo è la moglie di Pio D’Antini, il comico conosciuto dal grande pubblico per il programma televisivo Emigratis. Non solo Pio fa parte del duo “Pio e Amedeo”, che quest’anno è stato scelto da Maria De Filippi come parte comica del serale di Amici 18. Reduci dal grandissimo successo di critica e pubblico riscosso a Sanremo 2019, il duo pugliese è pronto a far divertire il pubblico di Canale 5 con le loro gag e sketch. Al di là della popolarità, Pio è un uomo felice e realizzato anche nella vita privata. Il comico e attore, infatti, è felicemente sposato con Cristina Garofalo. I due si sono conosciuti per la prima volta nel 2006 in una discoteca a Foggia. Per Pio è stato un vero e proprio colpo di fulmine, ma solo dopo un pò ha avuto il coraggio di avvicinarsi a Cristina. Da quell’incontro però i due non si sono più separati. Prima 10 lunghi anni di fidanzamento, di cui 5 di convivenza a Milano, fino al grande passo: il matrimonio. La coppia ha pronunciato il lieto si il 15 luglio del 2016.

Chi è Cristina Garofalo, moglie di Pio D’Antini

Non solo la moglie di Pio D’Antino. Classe 1988, Cristina Garofalo è una bellissima ragazza con una spiccata peculiarità per il mondo della moda. Originaria di Foggia, Cristina proprio per inseguire il suo sogno di lavorare nel mondo della moda si è trasferita a Milano. La passione per il fashion è nata fin da piccola, anche se durante una delle poche interviste che ha rilasciato alla stampa ha precisato che tutto è nato per caso. Sicuramente Cristina è una grande appassionata di moda e tendenze, ma anche di tutto quello che concerne il mondo del fashion: dagli shooting ai fitting e tanto altro. Cristina è felicemente sposata da tre anni con Pio e dal loro amore è nata la piccola Chiara. “Loro sono il vero e sacro rifugio sicuro” ha dichiarato durante un’intervista il comico – attore.

Pio D’Antini: “E’ la donna della mia vita”

“Senza Cristina e mia figlia non saprei vivere”. Con queste parole Pio D’Antini del duo Pio e Amedeo ha raccontato della sua famiglia. Nonostante il grandissimo successo l’attore e comico non ha mai perso di vista le cose importanti della vita, come la famiglia e gli affetti. “Ci siamo conosciuti praticamente minorenni. Sapevo che sarebbe stata la donna della mia vita” ha rivelato durante un’intervista rilasciata al settimanale Spy. Il primo incontro con Cristina, infatti, è avvenuto proprio a Foggia, città da cui entrambi provengono. Si sono poi ritrovati qualche anno dopo in una discoteca a Foggia e dal quel momento non si sono più lasciati. Oggi sono felicemente sposati anche se Pio ha detto: “E’ come se fossimo sposati da sempre”





