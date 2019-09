Cristina Incorvaia e David Scarantino/ Scontro a Uomini e Donne: “altro che perfetto”

Cristina Incorvaia e David Scarantino tornano nello studio del trono over di Uomini e Donne per confrontarsi dopo la fine della storia d’amore. Seduti l’una di fronte all’altro nello studio in cui si sono conosciuti e innamorati, tra Cristina e David sono volate parole forti. Dopo aver lasciato insieme il villaggio di Temptation Island, la coppia si è lasciata e nella puntata odierna del trono over si lanciano accuse e ripicche.”Io sono uscita con te da Temptation, non ti ho lasciato”, puntualizza Cristina. David, però, ribatte affermando che, subito dopo, ha cercato un’altra streada e l’ex dama si difende così: “perchè tu sei un giudicante, giudichi ma non vuoi essere giudicato. Stai attento a come ti muovi, devi apparire perfetto”, spiega Cristina in un clima che diventa sempre più infuocato dopo l’ingresso in studio del tentatore Sammy.

Cristina Incorvaia e David Scarantino: Sammy hassan accende lo scontro a Uomini e Donne

Dopo un durissimo scontro faccia a faccia, Cristina Incorvaia e David Scarantino si confrontano anche con il tentatore Sammy Hassan con cui l’ex dama del trono over ha legato tantissimo durante la partecipazione a Temptation Island. La presenza di Sammy non fa che innervosire ulteriormente David, convinto che la storia con Cristina sia finita proprio per l’interesse che l’ex fidanzata nutriva nei suoi confronti. Scarantino, però, dopo aver attaccato sia Cristina che Sammy, lancia un avvertimanto all’ex tentatore: “lei di testa non è pronta”. Sarà davvero così? Non mancheranno le opinioni degli altri protagonisti del dating show di Maria De Filippi, in primis di Gianni Sperti e Tina Cipollari, pronti a dare la propria opinione sulla fine di una storia che continua a far discutere i protagonisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA