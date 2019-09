Uomini e Donne/ Ursula Bennardo: “io e Sossio ci sentiamo già sposati” (Trono Over)

Manca davvero poco alla messa in onda della prima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. In attesa di scoprire cosa succederà tra i cavalieri e le dame di questa edizione, in queste ore un personaggio noto del piccolo schermo ha fatto una bella sorpresa a Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Si tratta di Simona Ventura che ha sorpreso la coppia scrivendo un messaggio e chiedendo come vanno le cose. Del resto Super Simo ha avuto modo di conoscere entrambi durante la prima edizione di Temptation Island Vip che ha condotto lo scorso anno con grandissimo successo su Canale 5.

Uoii e donne, Ursula Bennardo risponde a Simona Ventura

Un semplice “come stai”. Questo è il messaggio che Simona Ventura ha scritto sui social ad Ursula Bennardo che, piacevolmente colpita dall’attenzione della conduttrice italiana, ha prontamente risposto: “Siamo felici e non vediamo l’ora che nasca la nostra stellina. Sei nel nostro cuore, Simo”. Del resto è un periodo davvero magico ed importante per Sossio Aruta e Ursula Bennardo che tra poche settimane diventeranno genitori della piccola Bianca. Non solo, proprio in questi giorni la coppia ha festeggiato 18 mesi d’amore. Un traguardo importante che Ursula ha voluto festeggiare con il suo amore e in parte anche con i fan che, fin dall’inizio della sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, le hanno dimostrato grande affetto.

Ursula Bennardo: “io e Sossio ci sentiamo già sposati”

Anzi, proprio durante una chiacchierata con i fan, Ursula ha risposto anche ad alcune domande curiose su come sarà la piccola Bianca: “Uguale a me, con gli occhi del papà”. Poi c’è chi le domande se mostreranno la piccola in tv e la ex dama ha risposto: “Il nostro amore è nato sotto ai riflettori, tanta gente ci vuole davvero bene e sarà giusto far vedere loro anche il frutto del nostro amore”. Tra le varie domande c’è anche chi le ha chiesto cosa è successo durante le registrazione del Trono Over a cui Ursula ha risposto: “Certo, faremo vedere il pancione a Maria, a tutta la sua squadra e a tutti voi”, mentre a chi le ha chiesto del matrimonio: “La vera unione è un figlio. Con Sossio Aruta ci sentiamo già sposati. Comunque penseremo anche a quello”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA